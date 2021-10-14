DP WORLD, 2021’in ilk yarısında karını yüzde 52 artırdı

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Gelirlerini bir önceki yılın 4 milyar dolar seviyesinden, yüzde 21 artırarak 4.95 milyar dolara yükselten DP World’ün Grup Başkanı ve CEO'su Sultan Ahmed Bin Sulayem, “Genel olarak, kısa vadeli görünüm olumlu olmaya devam ediyor ve Covid-19 salgını ve jeopolitik belirsizliğin küresel ekonomik toparlanmayı bir kez daha bozabileceğinin farkında olsak da, endüstrinin orta ve uzun vadeli temelleri konusunda olumlu olmaya devam ediyoruz” dedi.

Sulayem, “Bu önemli büyüme, bir kez daha doğru lokasyonlarda olduğumuzu ve yükün çıktığı yer ve varış noktasına odaklanmanın büyüme ve dayanıklılıkta doğru dengeyi sağlamaya devam edeceğimizi gösteriyor. Imperial Logistics ve Syncreon satın almalarımız, yüksek büyüme ve pazarlarda katma değerli yetenekler getiriyor ve bu da bize daha iyi bir tedarik zinciri çözümleri seti sunmamızı sağlayacak. DP World, iç lojistik, limanlar ve terminaller genelinde altyapıdan yararlanarak, Asya, Orta Doğu ve Afrika gibi hızla büyüyen ticaret yollarında verimliliği artırmayı ve gelişmiş bir bağlantı sağlamayı hedefliyor” diye konuştu.

DP World Flow Pavilion, Expo 2020'de açıldı

Ayrıca Dubai'de gerçekleşen Expo 2020'de, DP World Flow Pavilion’unun açılışını yaptıklarını belirten DP World Grup Başkanı ve CEO Sultan Ahmed Bin Sulayem, “DP World Pavilion’un açılışıyla, DP World’ün bir lojistik liderine dönüşümünü simgeleyen yenilenen markasının da ortaya çıkışı eş zamanlıdır” dedi. DP World’ün Dubai'deki Expo 2020'de yeni bir küresel hareketlilik ve ticaret çağını başlattığını ifade eden Sulayem, “İnsanlara ticaretin günlük yaşamlarını nasıl etkilediğini göstermek ve DP World'ün, küresel ticaret sağlayıcı rolü konusunda onlara ilham vermek istiyoruz. Yenilenen markamız, ürünleri fabrikadan müşterinin kapısına taşımak için veri ve altyapıdan yararlanan entegre bir lojistik şirketine dönüşümümüzün sinyallerini herkese veriyor” açıklamasını yaptı.

DP World Flow Pavilion, Mart ayının sonuna kadar açık olacak. Sergi galerilerinin yanı sıra FlowLive etkinlik programı, dünya ticaretinin geleceğini şekillendirmek için hükümet ve ticaret liderlerini bir araya getirecek. Gençleri, lojistik sektörüne teşvik etmek için bir eğitim programı da hazırlandı. Expo 2020'den sonra Pavilion, Expo 2020 Dubai’nin mirası olan District 2020'nin kalıcı bir yapısı olarak eğitim enstitüsüne dönüştürülecek.