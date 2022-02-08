DSİ yeterlilik sınavı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltısuları Tüzüğü'nün 9. maddesi ve Yeraltısuları Teknik Yönetmeliğinin 2 maddesi gereğince yeraltısuyundan içme, kullanma, sulama ve diğer maksatlar için inşa edilecek su sondaj kuyusu, galeri - tünel, keson kuyu, drenaj ve kehrizlerde çalışacaklar için 2022 yılında yeterlik belgesi sınavı yapılacak.

I. Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi, L. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi, I. Sınıf Galeri - Tünelci, Kuyucu Yeterlik Belgesi, II. Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi, II. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi, II. Sınıf Galeri - Tünelci,Kuyucu Yeterlik Belgesi, Hafif Araç Sondörlüğü Yeterlik Belgesi Sınavları Antalya ve Edirne illerinde yapılacak olup 1. sınava giremeyen veya ilk sınavda başarısız olanlar 2. sınav yerinde sınava katılabilecek.

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