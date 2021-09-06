Duayen gazeteci Necati Tuzcu hayatını kaybetti

RİZE - Gazeteci Yazar Necati Tuzcu, hayatını kaybetti. Rize basınının duayenlerinden gazeteci yazar Necati Bayram Tuzcu (63), tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde dün saat 13.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Rize’nin sevilen simalarından, uzun yıllardır basına hizmet eden Necati Tuzcu, 27 Ağustos Cuma günü talihsiz bir kaza yaşadı. Yediği yemekten küçük bir parçanın nefes borusuna kaçması sonucu solunumu duran Necati Tuzcu, acilen ambulansla Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ambülansta kalbi duran ve yapılan müdahale ile tekrar yaşama döndürülen Tuzcu’nun tedavisine Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edildi. Yaklaşık 10 gün yoğun bakımda tedavi gören Tuzcu, tedaviye cevap vermesi için entübe edildi. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Çaykur Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nden emekli olan Tuzcu’nun ölümü tüm Rize’yi ve basın camiasını yasa boğdu. Yaptığı haberlerle DÜNYA’ya da destek veren Necati Tuzcu’nun cenazesinin bugün Rize’de öğle namazından sonra toprağa verilmesi bekleniyor.