Düğün salonlarını, salgından sonra enflasyon mağdur etti

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen düğün salonları ve organizasyon işletmeleri, şimdi de artan fiyatlar nedeniyle zor durumda kaldı. Fiyatların çok yükselmesi nedeniyle salonlarda yapılan nişan ve düğün etkinliklerinin azaldığını, sektörün şimdi de fiyat artışları nedeniyle zor durumda kaldığını dile getiren Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Genel Başkanı Aydın Barış Ay, pandemi döneminde de gelin ve damat dışında kimsenin oyunları oynamaması nedeniyle sektörün çok büyük darbe aldığını hatırlattı.

Pandeminin etkisinden kurtulmanın sevincini yaşarken bu sefer de hem düğün ve organizasyoncuların hem de tüketici fiyatlarının çok yüksek artması yüzünden sektörün çok olumsuz etkilediğini belirten Aydın Barış Ay, şunları kaydetti: “Pandemiden kurtulduğumuza ve iyi para kazanacağımıza sevinirken şimdi de tüketici fiyatlarının yüksekliğine takıldık. Fiyatların çok yüksek olmasından dolayı düğün salonlarında nişan ve düğün etkinlikleri azaldı. En iyi iş yapacağımız bir dönemde fiyatlara takıldık. Düğün salonlarında düğün yapanların sayısı azaldı. Ekonomik olanağı bulunmayan aileler, düğün yerine nikah salonlarında tören düzenleyerek evlilik hayatına başlıyor.”

“Salonların maliyeti geçen yıla göre 4-5 kat arttı”

Kamuya ait misafirhane ve dinlenme tesislerinde, gözlemecilerde ve pastane gibi yerlerde de düğün ve eğlenceler yapıldığına dikkat çeken Aydın Barış Ay, düğün salonlarında maliyetlerin geçen yılın rakamlarına göre 4-5 kat arttığına dikkat çekti. Ay, “Düğün salonları yüzde 18 KDV ödüyor. Elektrik ve kira fiyatları çok çok arttı. Suyu yüzde 1 KDV ile satın alırken yüzde 18 KDV kesiyoruz. Ödediğimiz kiranın vergisini ödüyoruz. Stopaj vergisini de mülk sahibi vermeli.

2020’de 2,40 kuruşa kola alırken şimdi 12 TL’den satın alıyoruz. 80 kuruşa aldığımız su 7 TL oldu. Pandemi koşulları bitti para kazanacağız diye sevinirken fiyatlar arttı. Böyle giderse 2 bine yakın düğün sektörü işvereni işyerini kapatır” diye konuştu.

Ay, düğün salonlarında maliyetlerin yemeksiz, içinde kola, su, pasta, fotoğraf, garson, müzik olan ekonomik paketin 7-8 bin lira, içinde porselen, makyaj ve saç yapımı olmak üzere 11-12 bin TL, gold paketin ise 20 bin TL olduğunu kaydetti.

Ay, Düğün Salonları ve Organizasyon İşverenleri Sendikalarının Konfederasyonu’nun kurulmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde sürecin tamamlanacağını sözlerine ekledi.

“Düğün salonlarında KDV yüzde 8’e insin”

Ramazan ayının sona ermesi ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte ciddi bir hareketlilik beklenen etkinlik sektörü temsilcileri enflasyon nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığını dile getiriyor. Sektör temsilcilerinin maliyetlerde sıkıntı yaşadığını kaydeden Etkinlik Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, “Sendika olarak düğün sektöründeki KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesini talep ettik” dedi. Düğün ve etkinlik sektörünün, enflasyon nedeniyle yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Özandaç, “Düğün sezonunda yaklaşık 1 milyon civarında çiftin evleneceği tahmin ediliyor. Birçok etkinlik mekânında doluluk oranı yüzde 70’in üzerine çıktı. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında doluluk yüzde 90’ın üzerinde. Ancak sektörümüz için zorlu süreç daha bitmedi. Yağ, şeker fiyatlarının artması, elektrik fiyatlarının zamlanması, kiralar ve diğer girdi maliyetlerindeki artış bizleri zor durumda bırakıyor. Salonlarımız ellerinden geldiği kadar fiyat güncellemelerini minimum değerlerde tutuyor. Maliyetlerin azalması için sendika olarak düğün sektöründeki KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesini talep ettik. Ayrıca salonlarımız, aylar önce rezerve edilip kapatılan günlerden bugün yaşanan enflasyonist ortamda fiyat farkı talep edemiyor. Ancak müşteri, tüketici kanununa göre sözleşmesini iptal edebiliyor. Bu durumda işletmelerimizi de koruyacak çalımalar yapmalıyız” diye konuştu.

Ali Koray Özandaç, düğün ve nişan hazırlığındaki vatandaşları da uygun fiyat adı altında emsallerinden uçurum derecesinde fiyat farkı sunan mekânlara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.