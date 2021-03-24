Ali ESKALEN

KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi’ni ilçe genelinde uygulayan Dulkadiroğlu Belediyesi, Sıfır Atık Belgesi aldı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, çevre konusuna gösterdikleri hassasiyeti dile getirerek, “Sıfır Atık Projesi’ne ilk destek veren belediyelerden biriyiz. Bu kapsamda Sıfır Atık yükümlülüklerini yerine getirdik. İlçemizin daha güzel, daha yaşanabilir ve temiz olması adına gece gündüz çalışıyoruz. Sıfır Atık projesinin çevre için öneminin farkındayız. Bunu yeni nesillere aşılamak için de birçok çalışma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı özveri ve gayretle çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.