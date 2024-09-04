Dünya Bankası kredisinden Malatya'ya 155 milyon Euro pay: Altyapı eksikleri tamamlanacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, beraberindeki Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ve Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Er, Dünya Bankası'ndan alınan krediden belediyelere su ve kanalizasyon idareleri üzerinden hibe olarak verilecek bütçeden Malatya'nın 155 milyon Euro pay alacağını bildirirken, şehrin altyapı eksiklerini bu bütçe yardımıyla giderebileceklerini açıkladı.

"Malatya'da ekim ayında toplamda 8 bin konut teslim edilecek. Bugün rezerv alan sayısını 49'a çıkardık, haftada 2-3 TOKİ ihalesi yapılıyor. AFAD üzerinden 4-4,5 milyar lira gibi ekstra bir hibe aldık" diyen Er, kuzey çevre yolunun 2025'te biteceğini ve buraya yeni bir otogar binası yapacaklarını söyledi.

Rezerv alanlarda 9 bin 800 konut ve 6 bin 400 iş yerinin yapımının sürdüğünü vurgulayan Er, kentin çeperlerinde de 23 bin 163 konutun ihale edildiğini ve bir bölümünün yapımına başlandığını, 12 bin 675 köy evinin ise ihale edilip bir kısmının yapımının devam ettiğini sözlerine ekledi.