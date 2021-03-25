DÜNYA EGE için iş dünyasından güç veren mesajlar

Köklü bir yerel kültürü olan Ege'de son dönemde yerel habercilik zarar görse de DÜNYA'nın bu yönde adım atması, kent dinamiklerini de heyecanlandırdı. EGE DÜNYA ile seslerini daha iyi duyurabilecekleri görüşünde birleşen Ege iş dünyası temsilcileri, yeni gazetemizin Ege'nin gerçek potansiyelini yansıtacak bir yayın çizgisi izleyeceğine, bölgenin kalkınmasına çok önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirttiler. Ege'deki oda, borsa ve birliklerin temsilcileri, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin başkanları ilk sayı vesilesiyle EGE DÜNYA'ya dair iyi niyet mesajlarını paylaştılar.

Ender Yorgancılar / EBSO Başkanı

Ekonomiden, siyasete, ticaretten toplumsal alışkanlıklara kadar birçok değişimin eşzamanlı yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecin ana tetikleyicisi ise pandemide de tecrübe ettiğimiz gibi teknolojideki hızlı ve öngörülemeyen değişim. Yazılı basın, bu değişimden ne yazık ki olumsuz etkilenenlerden. Ancak, biliyoruz ki bir yerde başarı varsa, o her koşulda var olmaya devam eder. Bizim için DÜNYA gazetesi de, ülkemizin ilk ve tek ekonomi gazetesi olmasının yanı sıra, iş dünyasına ekonomiyi en doğru ve en titiz şekilde sunması açısından çok kıymetli. Güne DÜNYA ile başlıyor olmamızı sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, EGE DÜNYA’ya da başarılar diliyoruz.

Müjdat Keçeci / Denizli Sanayi Odası Başkanı

Denizli ekonomisi her şeye rağmen büyümesini sürdürüyor. Bu süreçte bizlerle mutluluklarımızı ve yaşadığımız sıkıntıları paylaşan ve bunu 41 yıldır kesintisiz yapan DÜNYA’ya ve ekibine teşekkürü bir borç bilirim. Hazırladığı özel dosyalarla ve DÜNYA EGE ile hem ekonomik gelişmelerden hem de sektörel gelişmelerden haberdar eden DÜNYA gazetesinin 41. yılını da bu vesileyle kutluyor ve bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Mehmet Yunus Şahin / Aydın Sanayi Odası Başkanı

Geçtiğimiz günlerde 41. kere maşallah mesajı ile kuruluş yıldönümünü kutladığımız ülkemizin ilk ve tek ekonomi gazetesi DÜNYA, geçmişten bugüne iş insanları için güne başlamanın rutini oldu. Şimdi bu rutine ayda bir yayınlanacak EGE DÜNYA ekleniyor. DÜNYA yayın ailesine katılan EGE DÜNYA’ya hayırlı olsun dileklerimi iletirken, başarı dolu yayın hayatı diliyorum.

Işınsu Kestelli / İzmir Ticaret Borsası Başkanı

DÜNYA tam 41 yıldır Türk basınında uzman yayıncılığın güçlü sesi olmayı sürdürüyor. Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana Türk ekonomisinin yaşadığı değişim ve gelişim sürecine tanıklık ediyor. Kısa süre önce çalışanlarının ortak olduğu yeni yapılanmasıyla çok daha dinamik bir yapıya kavuşan gazetenin her ay EGE DÜNYA ile bölgemizin sesni tüm Türkiye’ye duyuracak olmasını İzmirli bir iş insanı ve Türkiye’nin ilk borsası olan İzmir Ticaret Borsası’nın başkanı olarak çok değerli buluyorum.

Hüseyin Memişoğlu / Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı

Denizli, 2020’de 3 milyar 200 milyon dolarlık ihracata imza atarak, en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında 9. sıradaki yerini korudu. Ege ihracatında ise; İzmir ve Manisa ile birlikte önemli oyuncular arasında yer alıyoruz. 2020’de tüm olumsuzluklara rağmen ihracatımızı artırmayı başardık. 27 sektörde, yaklaşık 3 bin farklı GTİP’te, 183 ülkede ihracat gerçekleştiriyoruz. Denizli iş dünyası olarak, EGE DÜNYA’nın yayınlayacağı haberini memnuniyetle karşıladık. Ege’nın sesinin daha iyi duyurulabileceğini düşünüyoruz. Bu vesileyle, DÜNYA’ya başarılı yayın hayatını devam ettirmesini diliyoruz.

Burak Sertbaş / Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı

41 yıldır Türkiye’de ekonomi, finans ve ihracat konularının takip edilmesine, okunmasına büyük katkı sağlayan DÜNYA’nın bölgemize özel gazetesinin hayırlı olmasını dilerim. Hazır giyim sektörümüz ülke ekonomisine ve ihracatına kattığı değer ile Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden. Böylesine büyük ve potansiyelli bir sektörün Ege Bölgesi’nin temsilcileri olarak daha fazla gündem olmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Organik pamuğun merkezi olan Ege’nin daha yakından takip edilip, burada sektörün tüm paydaşlarının yaptığı güzel işlerin gazetenizde daha çok yer alması bizi çok mutlu edecektir. EGE DÜNYA’ya başarılı bir yayın hayatı diliyorum.

Hayrettin Uçak / Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı

Ulusal basında her daim haberleri ile biz ihracatçıların sesini Türkiye’ye duyuran, aynı zamanda bizleri bilgilendiren ve iletişim çağında özellikle pandemi koşullarına rağmen en doğru ekonomi verilerini en hızlı şekilde okuyucularına sunan DÜNYA’nın, bölgemize yönelik bir gazete çıkarması bizleri mutlu etti. 2020 sonunda Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimizin 1 milyar dolar ihracat barajını aşma sevincini ülkemiz kamuoyuna duyurulmasında önemli katkıları olan DÜNYA’nın kalitesini EGE DÜNYA’da ekinde de aynı şekilde devam ettireceğine inanıyoruz.

Mustafa Terci / Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

Bağımsız ve tarafsız haberlerinizle, reel ekonomiye öncelik veren gazetecilik anlayışınızla EGE DÜNYA’nın bölgemizin nabzını tutacağına ve dünyadaki sesimiz olacağına inanıyoruz. Birliğimiz adına tebrik eder, ülkemiz ihracatı ve sektörümüzün gelişimi adına hayırlı olmasını dilerim.

Birol Celep / EİB Koordinatör Başkan Yrd - Ege Kuru Meyve ve Mm. İhracatçıları Birliği Başkanı

Ülkemizin önemli gazetelerinden ve tarafsız gazeteciliğin sembollerinden biri olan DÜNYA’nın Ege Bölgesi için çıkardığı özel ek bizim için oldukça önemli. Güncel gelişmeleri yakından takip eden Dünya Gazetesi’nin daha sektörel ve bölgesel bazda haber yayınlayacak olması tüm sektör paydaşlarımız için heyecan verici oldu. Yıllardır devam eden güzel iş birliğimizi bu defa özel ek ile destekleyeceğiz. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği adına başarılarının devamını diliyor, bu yeni atılım için kaynak konusunda ne zaman ihtiyaç olursa yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyoruz.

Cahit Doğan Yağcı / Ege Mobilya ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı

Tüm ezberlerin bozulduğu, alışkanlıkların değiştiği pandemi dönemini de düşündüğümüzde DÜNYA’nın, EGE DÜNYA’yı çıkarması çok anlamlı. Bölge ekonomisinin, gelişmelerin takip edilmesinde büyük bir avantaj yaratacağına inanıyoruz. Ege’nin nabzının tutulacağından eminiz. Bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.

Bedri Girit / Ege Su Ürünler Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı

40 yılı aşkın süredir gerçeği ayna gibi yansıtan, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışınız ile doğru habere en hızlı şekilde ulaşılmasını sağlayarak ülkemiz ve sektörümüze rehberlik ettiniz. EGE DÜNYA ile yerel yapıyı iyi tanıyan yerel basının, sektörel sorunlarımızı ve gündeme ilişkin gelişmeleri yakından takip ederek bölgemizİn sesi olacağına inanıyoruz.

Davut Er / Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği YK Başkanı TİM YK Üyesi

Ekonomi haberciliğinde ülkemizde bir marka haline gelmiş ve 40 yılı aşkın süredir uzman kadrosuyla, tarım sektörüne yönelik yapmış olduğu haberlerle, tarım gazeteciliğin standartlarını belirleyen ve bu alanda öncü konumunda olan DÜNYA’nın bu yeni yayınını büyük bir sevinç karşılıyoruz.

Uğur Erdoğan / Denizli Ticaret Odası Başkanı

DÜNYA Gazetesi, iş dünyamızın aynası. Bu derece önemli bir entelektüel birikimin varlığı, iş hayatımız ve camiamız açısından kıymet biçilemez değerde. Dünyadaki en değerli varlık; bilgi. Gazetemizin Ege’nin vizyon kenti Denizli’mizden de gelişmelerin ve düşüncelerin yer aldığı EGE DÜNYA, bölgemize mercek tutacak ve yakınlaştıracak, tüm ayrıntılarıyla camiamızın ilgisine sunacaktır. İş dünyamızın bir nevi sesi olacaktır. Böyle bir eserde emeği bulunan herkesi tek tek kutluyorum.

Mustafa Ercan / Muğla TSO Başkanı

Türk basınında edindiği güçlü yer ile 41 yıldır ekonominin nabzını tutarak haklı bir saygınlık kazanan DÜNYA Gazetesi’nin, EGE DÜNYA ile yayın hayatına yeni bir ses getirecek olması, Ege için değerli, iş dünyası için onur verici.

Mehmet Yılmaz / Manisa TSO Başkanı

Ekonomi ve politikayı birleştirme vizyonu ile Nezih Demirkent’in girişimleri ile 1980’li yıllarda hayatımıza yepyeni bir pencere açan DÜNYA, tam 41 yıldır Türk basınında uzman yayıncılığın güçlü sesi olmayı sürdürüyor. EGE DÜNYA ile bölgemizin sesini daha gür duyuracak. Sanayinin ve tarımın başkenti olan Manisa Türkiye’nin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Yaptıklarımızın vitrine çıkmasına adına EGE DÜNYA, sesimiz çok daha güçlü bir şekilde duyulacak.

İsmet Özotraç / Kütahya TSO Başkanı

Ekonomi basının başarılı yayınlarından DÜNYA Gazetesi’nin, sanayicilerimizİn, ticaret erbaplarımızın ve şehrimizin ekonomi ve iş gündemine yönelik tarafsız ve objektif haberciliği, odamız açısından önem taşıyor. Ege Bölgesi’nde de ekonominin sesiolacağına inandığımız EGE DÜNYA’nın başta oda ve borsa camiamız olmak üzere, iş dünyasının tüm kesimlerine yararlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Hüsnü Serteser / Afyonkarahisar TSO Başkanı

Ekonomi gazeteciliğinde yarım asra yakındır ilkeli ve tarafsız yayın yapan DÜNYA gazetesi, EGE DÜNYA ile yeni bir kapı açıyor. Afyonkarahisar, gerek termal zenginliği, gerekse harekete geçmesi an meselesi olan potansiyeli ile Türkiye’nin gözde şehirleri arasında yer alıyor. 1 dolarlık ithalata karşılık, 4 dolar ihracat yaparak cari açığa olumlu katkı sağlayan, yenilikçi teknolojileri kullanan işletmeleri ile yarınlara güvenle bakan ilimiz, şehir yöneticilerinin uyumu sayesinde yatırımcılariçin büyük bir imkân sunuyor. EGE DÜNYA vesilesi İle yatırımcıları Afyonkarahisar’a davet ediyorum.

Rahmi Kula / Balıkesir Ticaret Odası Başkanı

Yayın hayatına başladığıi ilk günden bu yana, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışı ile 41 yılı geride bırakan, Türkiye’nin ilk ve tek ekonomi gazetesi DÜNYA, bölgemizin yatırım fırsatlarını ve güçlü sanayisini tüm Türkiye’ye duyuracak “Ege Dünya” ile birlikte yepyeni bir yolculuğa adım atıyor. Ekonomi alanındaki analizleri ve uzman köşe yazarlarının görüşleriyle iş dünyasının daima nabzını tutan DÜNYA Gazetesi’ne, çıktıkları bu yeni yolculuklarında başarılar diliyor, özverili yayın hayatınızın devam edeceği inancıyla, tüm gazete çalışanlarınızı yürekten tebrik ediyorum.

Yusuf Öztürk / İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı

Ekonomi gazeteciliğinin öncüsü olan DÜNYA Gazetesi, 41 yıldır haberleri, yazıları, yazarları ve araştırmaları ile iş dünyasını aydınlatıyor. Anadolu’daki işadamları sesini duyuruyor, Türk denizcilik ve lojistik sektörünün sorun ve beklentilerini en ayrıntılı şekilde gündeme getiriyor. Yeni bir yolculuğa çıkan EGE DÜNYA’ya ve ekibine bu yolda başarılar diliyoruz.

Alper Alhat / Akhisar Ticaret Borsası Başkanı

Gazetecilik, zor şartları barındıran, gecesi gündüzü olmayan, özveri isteyen bir meslek. DÜNYA 41 yıldır bu özveriyi en üst noktada göstererek doğru bildiği yolda yürümekten hiç vazgeçmedi. Türk tarımı bu dönemde de gece gündüz üretime devam ederken DÜNYA sesimiz oldu. EGE DÜNYA’yı kutluyor, emeği geçen tüm çalışanları tebrik ediyorum.

Hilmi Uğurtaş / İzmir Atatürk OSB Başkanı

İzmir ve Ege yerel basın kültürünü asla yitirmeyen, her türlü zorluğa rağmen yerel haberleri yansıtan, bölge odaklı haberciliğe de sahip çıkan bir bölge. Bu anlam içinde EGE DÜNYA’nın, bölgemizin tanıtımı, sorunlarımızın paylaşılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve en önemlisi doğru ve yeterli bilgilendirilmenin sağlanması yönünde ciddi katkılar vereceğinden şüphemiz yok.

İbrahim Yüksek / Salihli TSO Başkanı

Ekonomi basınında 41 yıllık tecrübeye sahip olan DÜNYA’nın Ege’ye yönelik ayrı bir yayın hazırlığında olması tüm iş alemi gibi bizi de heyecanlandırdı. Kılcal damarlara ulaşarak, tarım, sanayi, turizm gibi pek çok sektörün nabzını daha yakından tutma imkanı verecek olan EGE DÜNYA sayesinde Salihli’nin, Kula’nın ve Selendi’nin sesini geniş kesimlere ulaştırma imkanı bulacağız. EGE DÜNYA’ya “hoş geldin” diyoruz.

Abdülvahap Olgun / Torbalı TSO Başkanı

Ekonomiyi İstanbul’dan ve finansmandan ibaret görmeyen DÜNYA, 40 yılı aşkın süredir Anadolu’nun ve reel sektörün sesini hedef noktalara çok başarılı bir şekilde iletiyor. Vergi ve ihracat konularında Türkiye’nin en önde gelen ilçeleri arasında yer alan Torbalı’da iş dünyasının bir temsilcisi olarak bizler de zaman zaman bu olanaktan yararlanıyoruz. EGE DÜNYA’yı önemsiyoruz.

Mehmet Ali Susam / EGEV Başkanı

DÜNYA’yı 40 yıllık ekonomi gazeteciliğinin değerli bir deneyim olduğundan hareketle, bir ekol yaratmak, bir geleneğe sahip olmak, bir vizyonu sahiplenmek konusunda bir marka olduğunu düşünüyorum. Günün şartlarından etkilenmeden, doğru ve dürüst habercilik anlayışından sapmadan sürdürdükleri yayın anlayışı DÜNYA’yı önemli bir yere taşıdı. EGE DÜNYA, bölgemiz sorunlarının çözümünde işbirliği içiinde yapacağımız çalışmaların sonuç alacağına inanıyorum.

Hasan Küçükkurt / İZSİAD Başkanı

DÜNYA, Türkiye’nin tüm ekonomik yapısının bileşenlerine ışık tutan, ekonomi dünyasının tüm alanlarını ayrıntılı bir şekilde tahlil eden, bu alana yönelik haber ve yayınları ile ticari hayatın aktörlerine yol gösteren bir yayın. DÜNYA yayınları, haberleri, köşe yazıları ve en önemlisi ekleri ile önemli bir misyonu yerine getiriyor. EGE DÜNYA ile de bölgemizi daha yakından izleyecek ve daha çok katkı yapacak.

Kadir Sayın / AFSİAD Başkanı

Güncel haberleriyle iş dünyasının nabzını tutan, sektörlere yön gösteren yayınlara imza atan ve yeni girişimcilerin rehberi olan, ciddi, ilkeli ve tarafsız yayıncılıkla biz sanayicilere ışık tutan DÜNYA gazetesinin yeni çıkacak bölgesel eki EGE DÜNYA’nın hayırlı olmasını diler, çalışmalarında başarılar temenni ederim.

Abdullah Bekki / BASİAD Başkanı

DÜNYA gazetesini bağımlı bir okur olarak uzun yıllardan bu yana keyifle ve sağladığı bilgi birikimi ile takip ediyorum. Tüm ekibin, Balıkesir Temsilciliği’nin başarılı yayın hayatını izlemekten büyük bir memnuniyet duyuyor, keyif alıyorum. Camianın EGE DÜNYA’yı hayata geçireceği haberini gerçekten heyecanlanarak öğrendim. Bölgesel sorunların, taleplerin, gelişmelerin, başarıların daha sıklıkla duyurulabilmesi adına etkin bir yayın organı olacağını şimdiden görüyorum. Başarılar diliyor ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Dr. Senem Kılıç / KALDER İzmir Başkanı

Gerek iş dünyası gerekse ekonominin nabzını tutan, değerli gazetecilere ev sahipliği yapan, köşe yazıları, araştırmalarıyla pek çok farklı sektöre ışık tutan DÜNYA’nın önemi hepimiz için büyük. Hem iş hem sosyal yaşamlarına dokunacak olan EGE DÜNYA ile doğru ve güvenilir bilgiye ulaşılabilmesi adına, önemli bir hamle yapıldığına inanıyorum.

İsa Tamer Çelik / GÜNMARSİFED Başkanı

Özel sektöre yönelik ilkeli yayıncılık, zamanında haberdar olmak, başarıları, sorunları takip edebilme adına aradıklarımızı DÜNYA’da bulduğumuzu memnuniyetle ifade etmek isterim. EGE DÜNYA’yı yayın hayatına almaları son derece isabetli bir karar olmuş. Bölgelerin dillendirmek istediği, sesini duyurmak istediği pek çok konu var. EGE DÜNYA’ya; hoş geldiniz diyor ve başarılar diliyorum.

Şener GEnçer / Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği Başkanı

Yarım asra yakın zamandır Türkiye ekonomisine, sanayisine ve ticari hayatına değerli katkılar koyan DÜNYA’yı memleketimiz için çok değerli buluyorum. Birikimli yazarları, dolu dolu gerçekleştirdikleri röportajları, inceleme ve analizleriyle, dünya ekonomisiyle ilgili bilgilendirmeleriyle biz sanayicilerin geleceğine ışık tutuyorlar. EGE DÜNYA’ya yayın hayatında uzun yıllar başarılar dilerim.

Hayati Ertuğrul / EGSD Başkanı

Yayın hayatı boyunca ekonominin nabzını tutmuş, tarımdan sanayiye, finanstan turizme, hizmetler sektöründen teknolojiye, para piyasalarında kadar Türkiye’nin gündemini belirleyen DÜNYA, zorlu şartlardaiş insanlarına rehber olmayı sürdürüyor. EGE DÜNYA’nın da aynı ilkeler doğrultusunda iş dünyasına hizmet vereceğinizden hiç şüphem yok.

Mehmet İşler / ETİK Başkanı

İleri demokrasilerin vazgeçilmez kurumlarından olan basın ve medya kuruluşları, toplumun gözü kulağı ve sesi olmakla kalmayıp; aynı zamanda devletle toplum arasında köprü görevi gören önemli birer sivil toplum örgütleridir. Ülkemiz ekonomisi ve istihdamına yaptığı katkılarla vazgeçilmez bir güç olan turizm için DÜNYA’nın gazetecilik mesleğine yakışır habercilik anlayışını başarıyla temsil edeceğine ve yayın serüveni ile bizleri gururlandıracağına inanıyorum.

Seçil Beydemir Kaynak / KESİAD Başkanı

Dünyanın, ülkemizin ve bölgemizin ekonomiik yapısını ve ticari hayatını yetkin kalemleri ile inceleyen, ayrıntılı tahlilleri ile okuyucularının ekonomi okuryazarlığını geliştiren DÜNYA, ortaya koyduğu anlayışla, ekonomi basın, yayın camiasında güçlü bir yer edinmiştir. EGE DÜNYA ile de bu başarıyı devam ettireceğine inanıyorum. Biz de STK olarak bu çabaya her zaman destek olacağız.

Candan Çilingiroğlu / TAİDER Başkanı

Tam 41 yıldır Türk basınında uzman yayıncılığın güçlü sesi olmayı sürdüren DÜNYA’nın bundan böyle Ege’nin sesini tüm Türkiye’ye duyurmak üzere EGE DÜNYA’yı hayata geçirecek olması mutluluk verici.

Mahmut Özgener / İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Bölgesel gelişimin katalizörü olan kentlerin ve marka yerleşim birimlerinin yarattıkları ekonomik değerin önemi giderek artıyor. Bu artışla birlikte bölgesel ölçekte gerçekleşecek projelerin katma değeri yükseliyor ve yatırımcılar tarafından daha yakından takip ediliyor. Kentimiz ve Bölgemiz ekonomisine dair gelişmelerin, yatırım olanaklarının ve kentimiz ile Bölgemizin projelerinin medyada daha fazla yer almasını ve gündemde olmasını sağlayacak olan Dünya Gazetesi’nin “EGE DÜNYA” başlıklı bölgesel yayınını çok önemsiyor ve bunun hayata geçirilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.