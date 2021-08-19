Dünya Fındık Haftası Ödülleri verildi

Osman ŞİŞKO



TRABZON - Trabzon Ticaret Borsası tarafından organize edilen ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda 6 ayrı kategoride 29 firma ve kişiye yöresel gümüş telkareden fındık çotanağı şekliyle imal edilen plaketler takdim edildi.

Ödül töreninin açılışında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, son zamanlarda yaşanan sel ve yangın felaketlerine dikkat çekerek “Tüm bu felaketleri mukavemetle, mücadele dirayetimizle, birlik ve beraberlikten doğan direncimizle, göğüsleyeceğiz” dedi.

Ülkemizin en önemli tarımsal ihraç ürünü ve Karadeniz’in de simgesi olan fındıkta son yıllarda verim ve kalitenin arttırılması için yapılan çalışmalara ve projelere değinen Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu çalışmalarla önceden dönümde 60-70 kilo ürün alınırken, şimdi 200-300 kilolara kadar ulaşacağız” diyerek şöyle devam etti: “Burada altın değerinde iki hazine var: Fındık ve turizm. Kıymetini bilirsek, hem bizi, hem de gelecek kuşakları zengin eder. Ama sadece miktara değil, kaliteye de odaklanmamız lazım. Aynı çay gibi, fındık da, hem bölge insanımız, hem de ülkemiz için stratejik bir ürün. İthal girdisi olmadan, her sene 2-3 milyar dolar kazandığımız, belki de en yerli ve milli kıymetimiz. Hem insanlarımızı burada tutuyor, hem de kökleriyle toprağı yok olmaktan, erozyondan koruyor.”

Modern tarım uygulamaları

Fındığın sadece bir ürün olmadığına vurgu yapan Hisarcıklıoğlu; “Fındık, sadece fındıktan ibaret değildir. Fındığa, fındık bahçelerine gözümüz gibi bakmak zorundayız. İyi kurutup, doğru çuvallayıp, kaliteli şekilde pazara indirmeliyiz. Makineli tarıma geçerek maliyeti azaltıp, sürümü artırmalıyız. Yaşlanan bahçeleri, verimden düşen ağaçlarımızı, devletin de desteğiyle yenilemeliyiz. Verimi arttırdıkça hasadımız da, kazancımız da çok daha bol ve bereketli olacaktır” diyerek, bu sayede ihracat gelirimiz ikiye katlanıp, 4-5 milyar bandına da çıkabileceğini bildirdi.

Fındığa katma değer katmak da zorunda olunması gerektiğini de hatırlatan TOBB Başkanı sözleri şöyle tamamladı: “Biz 2 milyar dolarlık gelir elde ediyoruz. Ama yurtdışında çikolataya koyunca 10 milyar dolara ulaşıyor. Ve elbette bu işten ekmek yiyeceksek ihracatla yiyeceğiz. Daha fazla ihracat yapacaksak daha kaliteli fındık üreteceğiz. Bir de fındığı ürüne dönüştürüp satmamız çok önemli. Bunun için de elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım.”

Ödül törenlerinin takdimi sırasında konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da, “Tarımsal ihraç ürünlerimiz arasında ilk sırada yer alan ve ülkemize net döviz kazandıran fındıktan her aşamada daha fazla döviz kazanmak için hep birlikte çaba göstermeli, birlikte hareket etmeliyiz. Borsamızın bu konudaki kucaklayıcı ve paylaşımcı tavrı herkese örnek olmalıdır” dedi.

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk de konuşmasında, bir dünya ürünü olan fındığa daha fazla değer vermek ve hizmet etmek için Dünya Fındık Haftası’nın her yılın Ağustos ayının ikinci haftasında, sektörün tüm tarafların katılımı ile kutlanması için çalışmalara bu etkinlikle başladıklarını belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan’da, yeşil altın olarak da adlandırılan Türk fındığına değer katarak, tanıtımına katkı da bulunmak için projeler uyguladıklarını hatırlatarak, etkinliği uluslararası boyuta taşımak için hep birlikte çaba gösterilmesini istedi.

Törende daha sonra 6 kategoride ödüller takdim edildi.

Kategoriler ve ödül alanlar:

2020 fındık ihraç rekortmeni ilk 10 firma:

Ferrero Fındık, Progıda Olam Grup, Balsu Gıda, Durak Fındık, Yavuz Gıda, Arslantürk Tarım, Yavuzkan Hazel, Özgün Gıda, Poyraz Poyraz, Aycan Entegre

Fındığa Değer Katan Akademisyenler:

Prof. Dr. Celal Tuncer, Doç. Dr. Kibar Ak, Doç. Dr. İslam Saruhan, Dr. İrfan Hüseyin Balık

Fındığa Destek Verenler

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz İhracatçı Birlikleri Başkanı Edip Sevinç, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı ve Karantina Dairesi Eski Başkanı Murat Şahin

Fındığa Değer Kazandıranlar

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Dünya Sert Kabuklu Meyveler Konseyi Mütevelli Heyet Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Hasan Sabır, İthalatçı Mehmet Soytürk

Fındığa Üreterek Değer Verenler

Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin, Bahçe Araştırmaları ve Uygulamaları sahibi Ordu Ünye’den Orhun Güven, Trabzon Örnek Bahçe sahibi üretici Ömer Ustaömeroğlu, Samsun Örnek Bahçe sahibi üretici Suat Yılmaz.

Ödül töreninde, Trabzon Ticaret Borsası’nın, TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu’na adına Türkiye Eğitim Vakfı’nın “Kendine Yeten, Geleceğe Yetişen Kızlar Bursu Fonu”na yaptığı katkının belgesi de takdim edildi. Giresun Ticaret Borsası tarafından da Dünya Fındık Haftası’nın anısına fındık sepetinde fındık ürünleri takdim edildi.