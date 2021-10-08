“Dünya Pickleball Günü” etkinliğiyle gençlere sporun önemi aşılanacak

KOCAELİ - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında İstanbul’da ilki düzenlenecek olan “Dünya Pickleball Günü İstanbul Etkinliği”, 10 Ekim’de Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü’nde gerçekleşecek. Padel İstanbul Spor Kulübü tarafından yürütülen proje, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beykoz Belediyesi, Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği ve Pickleball Turkey Spor Kulübü Derneği işbirliği içinde ve Dünya Pickleball Federasyonu’nun katkılarıyla düzenleniyor.

Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen projeyle, spor ve hareketin çocuk yaşlardan başlayarak sağlığa olan öneminin uygulamalı ve teorik bir şekilde hedef kitleye aktarılması, her yaştan bireyin farklı sporları yapabilmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Pandemi dönemi ve sonrasında oluşacak gelişmelerin göz önüne alınarak, temassız ve açık hava sporlarında katılımcıların daha rahat spor yapmalarının sağlanabilmesi, yeni gelişen bu sporların oyun sahalarının oluşması ve ekipmanlarının sağlanabilmesi projenin önemli amaçları arasında yer alıyor” ifadelerine yer verildi.