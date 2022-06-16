Dünyaca ünlü otel zincirleri Bordum'u markaja aldı

Akdeniz Turizm Vakfı (Mediterranean Tourism Foundation-MTF) tarafından Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı'nın (BOTAV) desteğiyle bölgedeki ülkelerin turizm alanındaki iş birliğini artırmak, turizmin geleceğini ele almak ve bu alandaki yeni trendleri değerlendirmek üzere düzenlenen Akdeniz Turizm Forumu Malta'da gerçekleştirildi.

Akdeniz kıyısındaki ülkeler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey katılımcılara hitap eden Aras, Malta'da gerçekleştirilen buluşmanın katılımcı tüm ülkelere ve dünya turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

Etkinlikte Türkiye ve Bodrum'un turizm potansiyeli hakkında bilgi veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ülkenin sahip olduğu doğal kaynakların yanı sıra geçmişten bugüne toplumların meydana getirdiği tarihi ve beşeri kaynaklarıyla turizm arzı bakımından güçlü ve alternatif olanakları bulunduğunu anlattı. Aras, Bodrum'un karakteristik özellikleriyle yerli ve yabancı turistler nezdinde cazibesini her geçen gün artırdığına dikkat çekti.

Yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi "yeryüzü cenneti" ve "güzelliklerin buluştuğu yer" olarak tanımladığını söyleyen Aras, Bodrum'un salgın döneminde nüfusunun arttığını kaydetti.

Etkinlikte Bodrum Belediye Bakanı Ahmet Aras (ortada), etkinliğe sunduğu katkıların yanı sıra turizm alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle Malta Cumhurbaşkanı George Vella (sağ 2) tarafından ödüllendirildi.

"Bodrum'a yatırım bir fırsat olarak görülüyor"

Bodrum'a dünyanın dört bir yanından üst düzey turistlerin geldiğini belirten Aras, şunları kaydetti: “Pansiyonculukla başlayan turizm yolculuğunda büyük kitlelere hizmet ederek devam eden Bodrum, şimdi de dünyaca ünlü markaların buluştuğu bir destinasyon olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dünyaca ünlü otel ve restoran zincirleri kente girmek için kıyasıya rekabet halinde. Mega ve süper yatlara hizmet veren markalar ile önemli konut markaları da Bodrum'da yatırım için fırsat kolluyorlar. Şu anda Bodrum'a yapılacak yatırım bir fırsat olarak görülüyor. Çünkü Bodrum tarihiyle olduğu kadar eğlence sektörü, gastronomisi ve dillere destan mavi yolculuğuyla; yelken sporları ile kültür ve sanatın başkenti olma yolunda ilerlemesiyle adından söz ettiriyor."

"Türkiye küresel salgın sonrası çok hızlı toparlandı"

Türkiye'nin küresel salgın sonrası çok hızlı toparlandığını ve 2021'de 30 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladığını belirterek Aras, “Bu yılın ilk 4 ayında ziyaretçi sayısı yaklaşık 9 milyon oldu. Ocak-nisan döneminde yabancı turist sayısı ise yüzde 172,5'lik artışla 7,5 milyona yaklaştı." dedi.

Türkiye'nin bu yıl turizmde koyduğu hedeflerden bahseden Aras, Bodrum'un da COVID-19 sonrası çok hızlı toparlandığını bildirdi. 2022'ye çok iyi başladıklarını, ilk 4 ayda kente gelen yabancı sayısının 2019 ile hemen hemen aynı olduğunu kaydeden Aras,"2022'de deniz ve hava yoluyla gelen turist sayısı 2019'u geçecek. 1,5 milyonu aşkın yabancı turist ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Salgın öncesi rakamlara birçok destinasyondan bir yıl önce yani bu sene ulaşacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.