“Dünyada 1 milyar hayvanı online hale getireceğiz”

Duygu GÖKSU

İZMİR - MSD Hayvan Sağlığı Türkiye ve İran Genel Müdürü Burhan Hacı, Allflex Livestok Intelligence portföyünde yer alan kimliklendirme ve takip ürünleri ile tüm dünyada bir milyar hayvanı online hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hayvancılığı geleneksel yollarla yapmanın ve bu yöntemleri devam ettirmenin, dünyada hayvansal proteine artan talebi karşılayamayacağını vurgulayan Hacı, “Allflex Livestok Intelligence portföyünde yer alan kimliklendirme ve takip ürünlerimiz sayesinde damızlık işletmelerde, ineklerdeki kızgınlık takibi, hayvan sağlığı ve refahı, sıcaklık stresi ve sürü yönetimi konusunda veri odaklı teknolojik çözümler sunuyoruz. Hayvanlara ait sağlık sorunlarını erkenden tespit etme, tekil ve sürü özelinde tedaviyle ilgili bilinçli ve zamanında karar verilerek tedavi maliyetlerinin düşürülmesi, verimli et ve süt üretiminin gerçekleştirilmesi için olanak sağlıyoruz. Sürü içindeki eğilimleri ortaya çıkaran elde edilen çeşitli raporlar, çiftçilerin refah, beslenme, ısı azaltma ve diğer çiftlik yönetimi stratejileriyle ilgili veteriner hekimlerle zamanında bir araya gelmesini ve doğru karar alınmasını garanti ediyoruz” diye konuştu.

Allflex Livestok Intelligence portföyünde yer alan ürünlerin, dünyada en fazla kullanılan takip sistemi çözümü olduğunu aktaran Hacı, “Tüm dünyada, 6 milyondan fazla inek, sağlık parametreleri açısından takip ediliyor, 40 binden fazla çiftlik sürü yönetim takip sistemlerimizi ve 500 milyondan fazla hayvan kimliklendirme ürünlerimizi kullanıyor. Bu sayede, yüzde 95 oranında kızgınlık doğruluğu, daha kısa buzağılama periyodu, daha az sürüden ayırma ve daha erken hastalık tespiti gibi sürünün performansını etkileyen parametrelerde iyileşme yaratıyoruz. Veteriner hekimler ve işletme sahipleri, sürü takibine ayırdıkları zamandan tasarruf sağlarken daha kısa buzağılama periyodu elde etme, daha az sürüden ayırma, tedavi masraflarının azaltılması gibi çıktılarda da önemli iyileştirmeler elde ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“Türk çiftçisinin dünya ile rekabet etmesi için çalışıyoruz”

MSD Hayvan Sağlığı ile Allflex Livestok Intelligence ürünlerinin satışı konusunda Türkiye ve dünyada stratejik partnerlik geliştiren Kurtsan Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kurt da, “Bu çerçevede Türk çiftçisini dünya ile rekabet edebilir bir pozisyona getirmek için çalışıyoruz. Türk çiftçilerin daha üretken çiftlik yönetimi yapabilmesi için Allflex Livestok Intelligence kimlik ve takip sistemi çözümleri ile süt üretim işletmelerinde tekil ve sürü özelinde üreme, sağlık, beslenme ve refah durumu hakkında veriye dayalı, eyleme dönüştürülebilir bilgileri kullanmasını amaçlıyoruz” dedi.

Kurt, hem Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hem de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı tarafından çiftçilere konuyla ilgili hibe destekler sunulduğunu da belirtti.