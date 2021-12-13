Dünyada ilk olan sistemle kriminal vakalar yapay zeka ile kolayca çözülecek

Müberra TAŞÇI



BARTIN - Yapmış oldukları “Parmak İzinden Ayak Boyunu Tahmin Eden Zeki Sistem” projesiyle ilgili bilgi veren Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eyüp Burak Ceyhan, “Bu sistem dünyada ilk kez geliştirilen ve güvenlik alanındaki olayların sonuçlandırılmasında yardımcı olacak. Tescillediğimiz bu yerli ve milli patentlerimiz ile dünyaya örnek olacak ürün geliştirmiş oluyoruz” dedi.

Dünyada ilk kez geliştirilen ve güvenlik alanındaki olayların sonuçlandırılmasında yardımcı olacak “Parmak İzinden Ayak Boyunu Tahmin Eden Zeki Sistem” incelemeli patent belgesi aldı. Dr. Öğretim Üyesi Ceyhan’ın “Parmak İzinden Cinsiyet Tahmin Eden Sistem” ve “10 Parmaktan Herhangi Biri Temel Alınarak Yeni Bir Yaklaşımla Parmak İzinden Cinsiyet Tespit Eden Zeki Sistem”in ardından geliştirilen yapay zeka tabanlı yeni sistem suçlu tespitinde büyük kolaylıklar sağlayacak. Çeşitli deneylerle güvenilirliği test edilen sistemler emniyet, jandarma ve istihbarat teşkilatının kriminal birimlerinde kullanılması durumunda da suç ve suçluyla mücadelede önemli katkılar sağlayacak.

Zanlıların yakalanmasını kolaylaştıracak bir buluş

Geliştirilen sistem ile ilgili bilgiler veren Ceyhan, “Üniversitemizin ihtisaslaşma alanı kapsamında olan akıllı sistemler üzerine 10 yıldan uzun zamandır çalışmaktayız. Özellikle kriminal ve güvenlik alanlarında faydalı olacak araştırmalar yapmakta ve ürünler geliştirmekteyiz. Tescil edilen bu patentimiz de daha önce tescil edilen Türkiye, Avrupa ve Amerika patentlerimiz gibi özellikle kriminal alanda zanlıların yakalanmasını kolaylaştıracak bir buluş. Geliştirilen sistem sayesinde parmak izinin sahibine ait daha önce hiçbir bilgi olmasa bile, sadece kişinin olay yerinden temin edilen parmak izi sisteme verilerek dünyada ilk defa geliştirilen yöntemle yapay zekanın otomatik devreye girmesi sonucunda parmak izi sahibinin ayak boyu yüzde 90’ların üzerinde başarı oranı ile tespit edilebilmektedir. Elde edilen bilgi özellikle kriminal alanlarda suçlu tespitinde şüpheli sayısını önemli miktarda düşürmekte, böylelikle adli birimlerin zaman ve emek kaybını azaltmaktadır. Bu sistem dünyada ilk kez geliştirilen ve güvenlik alanındaki olayların sonuçlandırılmasında yardımcı olacak” diye konuştu.

Farklı ülkeler sistemi satın almak istiyor

Geliştirilen sistemlere farklı ülkelerden ve firmalardan taleplerin olduğunu da kaydeden Ceyhan, “Tescillediğimiz bu yerli ve milli patentlerimiz ile dünyaya örnek olacak ürün geliştirmiş oluyoruz. Yapay zekâ destekli bu biyometrik sistemlerimiz ile ilgilenen ülkeler bulunuyor. Ayrıca buluşlarımızın lisans hakkını satın almak isteyen firmalar da var” ifadeleri kullandı.