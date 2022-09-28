Dünyanın en iyi kodlama okulu olarak bilinen Ecole 42’den biri Gebze Bilişim Vadisi’nde

KOCAELİ - Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Şamiloğlu Erkoç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut ve Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Özgün Özenci’nin de katıldığı bilgilendirme toplantısında konuşan Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, GTO olarak bölgenin güçlü firmalarının temsilcisi olduklarını söyledi. “Bu bölge 10 OSB’si, 7 küçük sanayi sitesi ile 140 bin istihdam sağlıyor. OSB’lerdeki toplam firma sayısı bin 421. Bunların 134’ü yabancı sermayeli. Bilişim Vadimizin yaklaşık 3 bin kişinin üzerinde çalışanı var. Teknoloji Bankası, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin yerli otomobilinin (TOGG) Ar-Ge merkezi bu bölgede ve yaklaşık bin kişinin üzerinde çalışanı var. 65 ilin toplamından fazla ihracat bölgemizden yapılmaktadır. Gebze, Kocaeli ihracatının yüzde 80’ini karşılamaktadır” dedi.

Dünyada ticaret sisteminin değiştiğinin altını çizen ve “Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi Bilişim Vadisi’nin kurulacağının açıklandığı ilk günden itibaren Gebze’mize kazandırılması için yoğun gayret gösterdik” diyen Çiler, “Dünya ticaretinin kurallarına uyum sağlıyoruz. Silikon Vadisi modeli örnek alınarak yapılan, başta bilgi ve bilişim teknolojileri olmak üzere, elektrik-elektronik, telekomünikasyon, yazılım ve robotik gibi sektörlerinden Ar-Ge yapan firmalara ev sahipliği yapan bu kuruluşun Gebzemize kazandırılmasını sağladık. 2013 yılında Paris’de Ecole 42 adıyla kurulan, tam 23 ülkede 36 kampüste, 10 binin üzerinde öğrencisiyle dünyanın en iyi kodlama okulu olarak bilinen Ecole 42’nin bir tanesi İstanbul’da, bir tanesi de Gebze Bilişim Vadisi’nde. Yeni nesil binlerce yazılımcının yetişeceği, ülkemizin yazılımcı potansiyelini küresel rekabet gücüne çevirecek 400 bilgisayar kapasiteli yeni nesil kodlama okulunun ana sponsorları arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. TR42 Okulları, 2022 yılı içerisinde 42 bin 857 başvuru sayısına ulaşmış ve başvuru yapan 22 bin 187 kişi özel teste tabi tutulmuştur. Testi geçen 9.104 aday arasından 3 bin 272’si havuz eğitimine kayıt yaptırma imkanı bulmuştur. 2022 son çeyreğine geldiğimizde ise havuz programlarını geçen 677 öğrenci ana eğitime hak kazanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Endüstri 4.0 ile entegre bireyler yetiştirilmesi amacıyla Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş işbirliğinde yaptıkları projeden bahseden Çiler, “Üyemiz Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş.’nin sahibi Mehmet Tuğrul Tekbulut’un destekleriyle Türkiye’de ilk Bilişim Lisesini Gebze’de eğitim camiamızın hizmetine sunduk. 400 öğrenci, 30 öğretmen ve 14 derslikle eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda Bilişim Lisesinin içine Türkiye'deki özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve yetenekleri doğrultusunda gelişebilmeleri amacıyla, okullarına ek olarak eğitim alabilecekleri Bilim ve Sanat merkezi de kurduk. Bölgemize 23 Nisan Bilim ve Sanat Merkezini de kazandırdık” dedi.

GTO, ASELSAN ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) işbirliğiyle projeler yürüttüklerini ve savunma sanayi başta olmak üzere sanayiye nitelikli eleman yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Çiler, “Öğrencilerin günümüzün en ileri teknolojileri ile eğitim gerçekleştirileceği 28 bin 683 metrekarelik alan üzerine kurulacak proje okulumuzu bölgemize kazandıracağız. Türkiye’nin Dijital Odası seçilen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Ankara Ticaret Odası ile birlikte Gebze Ticaret Odası olarak ilk 3’te yer aldık. Bununla birlikte; yenilenen, hızlanan ve iş ve işlemlerin kolayca yapılabildiği Oda binamızda, Robotik Kodlama ve Maker atölyeleri kurduk” dedi.

İnovasyon Akademisi projesiyle girişimci, yenilikçi, yaratıcı işgücü oluşturmayı ve işgücü potansiyelini sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliğe kavuşturmayı hedeflediklerini söyleyen Çiler, “Firmaların gelişen ve değişen koşullara uyum sağlamaları, dijitalizm kavramı ile tanışmaları, iş yapış şekillerini Endüstri 4.0 sürecine entegre bir şekilde güncelleyebilmeleri ve dönüşüm süreçlerini tamamlayabilmeleri adına düzenlediğimiz ‘Dijital Dönüşüm Programı’ ile çok sayıda firmamıza dijital check-up yaparak dijital dönüşüm oryantasyon eğitimleri almalarını sağladık ve teknoloji üreten firmalarla eşleştirilmeleri gibi konularda destek olduk. İhracata Dayalı Pazara Giriş Danışmanlığı projemizle de (Gebze Ticaret Odası, Bilişim Vadisi, Tübitak MARTEK, GOSB Teknopark ortaklığında ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)’nın katkılarıyla) Bilişim Sektöründe yer alan KOBİ'lere konunun uzmanı profesyonel danışmanlar tarafından, genel ihracat yol haritasının oluşturulması ve e-ihracat uygulamaları konusunda, 4 ay boyunca toplam 40 saatlik birebir ücretsiz danışmanlık eğitimi verildi. Böylece bilişim firmalarımızın ihracat yapar hale gelmesini sağladık. Türkiye’de 365 oda ve borsa arasında bir ilki gerçekleştiriyor, bilgisayar programlama adı ile 41’inci komitemizi hayata geçiriyoruz.”

Çiğdem Şamiloğlu Erkoç, E-Turquality programı mevzuatının iş dünyasının istekleri ve beklentileri doğrultusunda hazırlandığını söyledi. Ticaret Bakanlığı’nın öncelikli amacının ihracatı artırmak olduğunu ve katma değeri yüksek olan ürünlerin ihracatına da çok önem verdiğini belirten Erkoç, bilgi ve iletişim teknolojileri ihracatına da bu amaç doğrultusunda destek olduklarını ifade etti. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yeni bacasız sanayi olarak nitelendirildiğini belirten Erkoç, Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki ihracatını geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.