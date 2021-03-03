‘Dünyanın İzmir Mirası’ UNESCO yolunda

Ahmet USMAN



İZMİR - İzmir’den daimi listede Efes ve Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı, geçici listede Tarihi Liman Kenti, Birgi, Foça- Çandarlı ve Çeşme Kaleleri ile Gediz Deltası yer alıyor.

İzmir’in sahip olduğu kültürel ve doğal değerlerle dünya ölçeğinde önemli bir coğrafya olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’i UNESCO Dünya Mirası kategorisiyle taçlandırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere İzmir’deki tüm paydaşlarla büyük bir özveri içinde çalışıyoruz" dedi. Tunç Soyer, Dünyanın İzmir Mirası çalışmalarının UNESCO yolundaki önemini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Dünyanın İzmir Mirası çalışmalarımız ile hem şehirdeki UNESCO alanlarının sayısını artırmayı hem de bu alanların birbirleriyle ilişkisini sağlayarak, sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla İzmir’in marka değerini ve İzmir’e gelen turist sayısını artırmayı amaçlıyoruz. Bu program, İzmir Vakfı ve İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte hazırladığımız İzmir’in yeni turizm tanıtım stratejisinin de önemli bir ayağını oluşturuyor.” İzmir’de UNESCO Dünya Mirası kriterlerini karşılayan pek çok alan bulunuyor. Şehirdeki farklı paydaşlarla yürütülen çalışmaların sonucunda Kemeraltı ve çevresini içine alan Tarihi İzmir, Birgi, Gediz Deltası ve Ceneviz ticaret yolunun parçası olan Foça, Çandarlı ve Çeşme kalelerinin de daimi listeye alınması bekleniyor. Daimi listedeki Efes ve Bergama için ise alan yönetimi çalışmaları sürüyor.

UNESCO Dünya Mirası



1972 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi’ne göre oluşturulan ve Dünya Mirası Komitesi tarafından belirlenen Dünya Mirası Listesi’nde Dünya Miras Alanı olarak ilan edilen bin 121 miras alan yer alıyor. Bunlardan 869’u kültürel, 213’ü doğal ve 39’u karma (doğal ve kültürel) miras alanları. Türkiye’nin bu listede 16’sı kültürel, 2’si karma olmak üzere 18 miras alanı bulunuyor.