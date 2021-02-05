Durak Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Durak vefat etti

BURSA (DÜNYA) – Dikiş ve nakış ipliği sektöründe faaliyet gösteren Durak Tekstil’in Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Durak, 72 yaşında hayatını kaybetti. İki çocuk babası olan Durak’ın cenazesi bugün Bursa-Vakıfköy adresindeki Durak Tekstil A.Ş.’nin bahçesinde 14:30’da kılınacak cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Durak ailesinin ikinci kuşağını temsil eden Ömer Durak, İstanbul’da kimya mühendisliği öğrenimi sonrasında Almanya ve İsviçre’de kimya yüksek mühendisliği alanındaki uzmanlık eğitimini tamamlamasının ardından 1975 yılında firmaya katılmıştı. 1971 yılında Bursa’da küçük bir dokuma işletmesi olarak kurulan Durak Tekstil, Ömer Durak’ın da vizyoner bakış açısı sayesinde bugün üretimlerinin yüzde 50’ini 70 ülkeye ihraç eder hale geldi.