DÜRED Başkanı Durak: 2030’a kadar DRES kapasite hedefi koymalıyız

Duygu GÖKSU

İZMİR - Türkiye, geçtiğimiz yıl Avrupa’da rüzgar enerji santrali (RES) devreye alarak en çok kurulu kara rüzgar enerjisi gücünü faaliyete geçiren 3’üncü ülke olurken, karasal RES’lerin yanı sıra denizüstü rüzgar enerji santrali (DRES) için de ciddi potansiyele sahip. Önümüzdeki dönemlerde Türkiye’de DRES proje çalışmalarının hızlanması bekleniyor. DRES projelerinin elektrik üretiminin yanı sıra stratejik öneme sahip olduğunu söyleyen Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Durak, “Ülkemizde 4 noktada denizüstü meteorolojik ölçümlere başlanması planlanıyor. Türkiye 2030 yılına kadar DRES kapasite hedefi koymalı” dedi.

DRES projeleri, yenilenebilir enerji kaynakları ve arz güvenliğine katkısının yanında stratejik olarak da bakılması gerektiğini söyleyen Durak, “Karasal RES projeleri, ülkemizin boşta duran dağları ve bölgelerini ekonomiye kazandırdı. Aynı süreç denizlerimiz için de işleyecek. Sadece denizlerimizin altından değil, üstünden de faydalanma olanağını mümkün kılacak. Ayrıca, projelerde kulanılacak ekipman, montaj, gemi, nakliye, mühendislik gibi proje bileşenlerinin ülkemiz kaynak ve insan gücü tarafından sağlanmasıyla, diğer ülkelere know-how ve işgücünü ihraç edebilir” değerlendirmelerinde bulundu.

Potansiyelin 3’te 1’i Ege Bölgesi’nde

Durak, “Türkiye’de açık deniz rüzgar enerjisi potansiyelinin en fazla olduğu bölge rüzgâr hızlarının saniyede 9 metreye ulaşabildiği Ege Bölgesi’nin kuzeybatısında kalan alanlar. Bu bölge, 6 gigavat sabit, 19 gigavat yüzer olmak üzere toplam 25 gigavat potansiyele sahip. Bölgeyi, rüzgar hızı saniyede 7-8 metreye ulaşan Marmara ve Karadeniz Bölgeleri takip ediyor. Batı ve güney kısımlardaki tüm potansiyel sahalarla birlikte ise Türkiye’nin toplam açık deniz rüzgar potansiyeli 50 metreden daha az derinlikte 18 gigavat sabit, 50-1000 metre derinlikte de 57 gigavat olmak üzere toplamda yaklaşık 75 gigavat. DRES potansiyelimiz düşünüldüğünde, enerji kaynak çeşitliliği ve yenilenebilir kaynak olduğundan dolayı kullanılması gerekiyor” diye konuştu.

4 noktada ölçümlere başlanması planlanıyor

Türkiye’nin 2030 yılına kadar DRES kapasite hedefi koyması gerektiğine dikkat çeken Durak, “Ülkemizde DRES’lere sadece proje olarak bakılmamalı, projeler elektrik üretiminin yanı sıra denizlerimiz için stratejik öneme sahip. Mühendislik hizmetleri, elektromekanik ekipman üretimi, gemi üretimi mümkün olduğunca ülkemizde yapılmalı. Proje için değil, üretim sanayisine yönelik yol haritası hazırlanmalı. Üniversitelerin ilgili bölümlerinin, bu çalışmalara aktif olarak dahil edilmesi ve yerel uzmanlarla çalışılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 2018 yılında tasarlanan 1200 megavat kapasiteli 80 dolar megavat saat taban fiyatlı DRES ihalesinde şartnameyi alan çok sayıda firma olmasına rağmen katılım olmadığını hatırlatan Durak, “Sebepler irdelenmeli ve DRES projelerini hayata geçirmek için koordineli bir çalışma yürütülmeli. Sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri ve üniversiteler birlikte çalışılmalı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Dünya Bankası ile çalışması sürüyor. Ülkemizde 4 noktada denizüstü meteorolojik ölçümlere başlanması planlanıyor” dedi.

Dünyada nasıl?

Avrupa’da toplam kurulu güç 2020 yılı sonu itibarı ile 25 014 megavat oldu. Avrupa ülkelerinde önümüzdeki yıllarda DRES projelerine ağırlık verileceği öngörülüyor. Avrupa ülkelerinin yanında Asya ve ABD’de de DRES projeleri gerçekleştiriliyor. Asya’da özellikle Çin, Tayvan, Japonya, Güney Kore ve Vietnam’da projeler geliştiriliyor.

Ülke

2020 Yılı İşletmeye Alınan

2020 Yılı Sonu Toplam Kurulu Güç (MEGAVAT)

İngiltere

483

10206

Almanya

237

7728

Belçika

706

2262

Danimarka

0

1703

Hollanda

1493

2611

Avrupa Diğer

17

327

Çin

3060

9996

Güney Kore

60

282

Asya Diğer

0

282

Amerika

12

42

Toplam

6068

35 293