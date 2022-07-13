Düsseldorf Başkonsolosluğu'na sözleşmeli sekreter alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Düsseldorf Başkonsolosluğuna yapılacak sınavla 1 adet sözleşmeli sekreter alınacak.

41 yaşını aşmamış, MEB tarafından onaylanmış en az lise veya dengi okullardan mezun olan, çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilen adaylar sınava katılabilecek.

Yazılı eleme sınavı 3 Eylül 2022 tarihinde Düsseldorf Başkonsolosluğunda yapılacak.

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