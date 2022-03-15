Esra ÖZARFAT



Başta enerji olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışın hizmet sektörünü ciddi bir darboğaza soktuğuna işaret eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Üyesi Neslihan Binbaş, enerji maliyetlerinin toplam girdi maliyetleri içindeki payının yüzde 35’e ulaştığını söyledi. Buna karşın iş hacminde yüzde 40 ila 50 arasında bir gerileme yaşandığına dikkat çeken Binbaş, “Bazı yerlerde enerji maliyetleri kiraları geçmiş durumda. 18 ile 58 bin lira arasında gelen faturalar var. Son aylarda her hafta menülerde revize yapıyoruz. Ancak zamları yansıtmak bizim için çözüm değil. Destek paketi istemiyoruz. Sadece zamların geri alınmasını istiyoruz. Aksi halde bir süre sonra ölü mekanlar haline geleceğiz” dedi.

Hizmet sektörünün pandemi döneminde kiralar ve kredilerle ilgi ciddi sorunlar yaşadığını ifade eden Neslihan Binbaş, “Bunların yaralarını saramadan ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldık. Artan enerji maliyetleri ile gıda maliyetleri çok ciddi oranda arttı. Enerji zamlarının geri alınması talebimiz devam ediyor. Hizmet sektörünün ayakta kalabilmesi için bu konuda desteklenmesi gerekiyor. Sektörün güçlendirilmesi konusunda BTSO bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmalı. Son dönemde maliyetlerin tamamındaki ciddi artışlarla birlikte ayakta kalmakta zorlanıyoruz” diye konuştu.

Konuyu değerlendiren BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise “Pandemiden yoğun olarak etkilenmeye devam eden, yiyecek içecek ve hizmet sektörümüzün farklı değerlendirilmesini bekliyoruz. Firmalarımızın bugünü çevirebilecek güçleri olsa da geçmişten gelen borçları taşıyacak durumları yok. Bu işletmelere yönelik hibe desteği verilmesini talep ediyoruz. Düşük faizli kredi veya borç stoklarını ötelemek çözüm değil. Yine kamu alacakları ve kira uyuşmazlıkları konusunda da firmalarımızın taleplerinin karşılık bulması için çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.