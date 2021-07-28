Düzce Cam’dan Bilecik’e 250 milyon dolarlık yatırım

Müberra TAŞÇI



DÜZCE - Düzce Cam, yatırım atağına kalktı. Bilecik’te 250 milyon dolarlık yatırımla iki yeni float hattını devreye alacak olan şirket, ayrıca 50 milyon dolarlık bir diğer yatırımla fotovoltaik cam üretecek. Düzce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Aktaş, 2022 yılında yapacakları yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Aktaş, “Bilecik ilinde 250 milyon dolar yatırım bedeli ile faaliyete geçireceğimiz 2 yeni float hattı ile üretim hacminin 1 milyon 100 bin tona ulaşmasını hedefl iyoruz. 2022 yılında float hatlarından bağımsız yıllık yüz bin ton kapasiteli, güneşten elektrik üretmeye yarayan ve geleceğin camlarının en önemli temsilcilerinden olan fotovoltaik camlar üretmeye başlayacağız. Yatırım bedeli ise 50 milyon dolar” dedi.

400 kişiye istihdam sağlıyor

Başkan Aktaş, “Düzce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş., Düzce 2.Sanayi Bölgesi’nde 1.500 ton/ gün float cam üretim kapasitesi ile 2010 tarihinden bu yana düz cam üretimi yapıyor. 350 bin metrekare alanda kurulan fabrikamız, 200 bin metrekare kapalı alana sahip. Düzce Cam ürün yelpazesi içerisinde, lamine güvenlik camları, ayna, boyalı camlar ve günümüzde akıllı camlar olarak tabir edilen, ısı ve ışık kontrolü yapan kaplamalı camlar yer alıyor. Toplam 400 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yıllık düz cam üretim kapasitemiz 550 bin ton olup, 2023 yılında Bilecik ilinde faaliyete geçireceğimiz 2 yeni float hattı ile üretim hacminin, 1 milyon 100 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

"Pandemide alışkanlıklar değişti"

Pandemi nedeniyle hem üretici hem de tüketicinin alışkanlıklarının değiştiğini belirten Aktaş, “Toplam 25 ülkeye ihracat yapmaktayız. Fakat 2020 yılından beri yurt içi cam tüketicilerini desteklemek ve cam sıkıntısı yaşamamalarını sağlamak adına, ihracatı minimum seviyelerde tutarak tüm üretimi yurt içine yönelik planladık” dedi. Sektörde 2020 Temmuz ayından itibaren cam sıkıntısının baş gösterdiğini ifade eden Aktaş, “Süreci etkileyen en büyük etkenler, hem içeride hem dışarıda bazı float üretim tesislerinin bakıma alınması ve kapanması nedeniyle dünyada cam arzının azalması, diğer taraftan dövizdeki artışa paralel Türkiye’de cam işleme faaliyetinde bulunan firmaların önemli ölçüde işlenmiş cam ihraç etmeleridir” şeklinde konuştu.

‘Koruma önlemleri sürdürülmeli’

Kasım Aktaş, sektörün Türkiye’deki konumunu ise şöyle özetledi: “Türkiye hem mevcut yatırımlarla sayısı toplamda 14’e çıkacak float hatlarıyla, hem de yüzlerce cam işleme tesisiyle Avrupa’nın cam işleme merkezi konumundadır. Cam üretiminde en önemli maliyet kalemi enerjidir. Ülkemiz maalesef doğalgazdan ve petrolden yoksundur. Doğalgaz ve petrole sahip çevre ülkeler, Türkiye'de üretim yapan float cam üreticilerine göre önemli maliyet avantajlarına sahipler ve bu avantajlarını yurt içi üreticilerine karşı kullanmaktadırlar. Bu avantajların kalkması için hükümetimizin uyguladığı koruma önlemlerinin sürdürülmesi, üreticiler için hayati önlemler arz etmektedir.”