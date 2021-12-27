Düzce, ihracatta ilk 20’ye girmek için harekete geçti  

Müberra TAŞÇI



DÜZCE - Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki gün süren Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’nde konuşan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin 2022 yılı ihracat hedefinin 400 milyon dolar olduğunu dile getirdi. Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce AK Parti Milletvekili Fahri Çakır, Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz’ın da katıldı kongrenin açılışında konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Özlü, “2020’de 321 milyon dolar ihracata imza attık. Bu yılın ilk 11 ayındaki ihracatımız ise, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin rakamlarına göre 365 milyon dolara ulaştı. İnşallah 2022 yılını 400 milyon dolar ihracatla kapatacağız” dedi. Özlü, “Düzce, mevcut ihracatıyla 81 il içinde 34. sırada. 1 milyar dolar ihracat sınırını aşan Türkiye’de 20 ilimiz var. İnşallah, en geç 5 sene sonra Düzce’de bu illerin arasında yerini alacak” diye konuştu.

“En zor olanı geleceği planlıyoruz”

Kolayı seçmeyerek Düzce’nin geleceğini planladıklarını söyleyen Başkan Özlü, “Artık modern belediyeciliğin yeni rotası akıllı şehir uygulamalarıdır. Şehirleri insanlarla, insanları teknolojiyle, teknolojiyi şehirle uyum içinde, bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. İnsan, bütçe, imar, altyapı, çevre, ulaşım, kültür, sanat, teknoloji, kalite ve kalkınma. Tüm bu unsurları birbiriyle ahenkli ve birbirini destekleyen bir bakışla ele almamız gerekiyor. Düzce’nin bugününü konuşurken, daha da önemlisi gelecek 50 yılını nasıl planlamamız gerektiği konusunu istişare edeceğiz” şeklinde konuştu.

Düzce’nin sadece sanayisiyle göz dolduran bir şehir olmadığını belirten Faruk Özlü, şunları söyledi: “Düzce tarımı, ormanı ve turizmiyle de söz sahibi bir şehir. Yarınların Düzce’sinde tarım, orman ve turizm bugünden çok daha büyük bir ivmeyle ilerleyecek. Mesela biz fındık üretiminde Türkiye’nin 5. büyük ili konumundayız. Türkiye’de geçen sene 665 bin ton kabuklu fındık üretildi. Ordu, Samsun, Sakarya ve Giresun’un ardından, 60 bin ton fındık üreterek beşinci sırada yerimizi aldık. Fındık Düzce için çok önemli bir üretim ve geçim kaynağı. Binlerce Düzceli aile fındıktan gelir sağlıyor.”

“Gelecek 50 yıl için harekete geçiyoruz”

Amaçlarının Düzce’nin iktisadi kalkınmasını hızlandırmak olduğunu belirten Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce'nin 50 yıl sonra arzu ettikleri gelişmişlik seviyesine ulaşması için izlemeleri gereken yol haritasını oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Şahin, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu yol haritasını bizden sonra Düzce'yi yönetecek kadroların dikkate alacağı bir referans kaynağı haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bildiğiniz üzere, 2019 yılı Aralık ayında Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı açıkladı. Yeşil Mutabakat ekonomik büyümeyi küresel ısınmayı ve doğal dengenin bozulmasını en aza indirgeyecek bir senaryo ile ele alan bir yaklaşım. Bu yüzden ülke ihracatımızın yarısından fazlasını yaptığımız Avrupa Birliğinin açıkladığı Yeşil Mutabakat getirdiği yükümlülüklere uyum sağlamak çok önemli. Düzce'den yapılan ihracatta da en büyük pay AB ülkelerine ait. Bu yüzden Yeşil Mutabakat Düzce için de çok önemli. Şu anda Çilimli OSB’nin Yeşil OSB olarak yapılandırılabilmesi için bir fizibilite çalışması üzerinde çalışıyoruz.”