Düzce’nin geleceği, ‘İktisat ve Kalkınma Kongresi’nde ele alınacak

Murat KÜÇÜK

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Ekonomi Gazetecileri Derneği ve çeşitli STK’ların katılımıyla 25-26 Aralık’ta gerçekleştirilecek Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’nde kentin 50 yıllık makro iktisadi rotası belirlenecek.

Siyasi parti temsilcilerinin, STK’ların, şehrin önde gelen eşraf ve akademisyenlerin kongrede bir araya geleceğini belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Amacımız, Düzce’nin önümüzdeki 50 yıl içinde hangi perspektifte büyümesi ve kalkınması gerektiğini ortaya koymak. Bir bakıma Düzce’ye perspektif ve vizyon çizmek. Kongrede; turizm, tarım, ticaret ve sanayi olmak üzere 4 ana konu belirledik. Düzce’nin bu alanlarda neler yapması ve nasıl bir yol izlemesi gerektiğini 2 gün boyunca ortak akıl çerçevesinde tartışacağız.” diye konuştu.

Burada ortaya çıkan görüşleri ve üzerinde mutabık olacakları konuları, Düzce Çevre Düzeni Planı’na işleyeceklerini anlatan Özlü, alınacak kararların Düzce’nin kalkınma planında olacağını ve resmiyet kazanacağını kaydetti.

Kongrede, Düzce’nin kalkınması için ortaya konacak perspektifin genel hatlarıyla Türkiye’nin benzer ölçekli birçok şehrine uygun olacağına dikkat çeken Özlü, “Bu perspektif Rize’yle de örtüşür Aksaray’la da. Benzer ekonomik büyüklükteki her şehir aynı yoldan yürüyebilir.” ifadelerini kullandı.

“Düzce’nin büyüyebileceği alanlar netleştirilsin”

Düzce’nin turizm bakımından pek bilinmeyen bir şehir olduğunu belirten Faruk Özlü, “Oysaki Düzce’nin güneyinde yaylalar ve şelaleler, kuzeyinde ise büyük bir tarih ve deniz var.” dedi.

Kentin turizm potansiyelini harekete geçirecek fikirlerin kongrede tartışılacağını aktaran Özlü, şunları söyledi: “Düzce’de her şeyden biraz var. Bu bir bakıma hem var hem yok demek. Bir Düzceli olarak istiyorum ki Düzce’nin büyüyebileceği alanlar kongrede netleştirilsin. Bu alanlara dair altyapı ve üst yapı yatırımları doğru şekilde planlansın, şehir topyekûn bu hedeflere odaklansın. Sermayenin azlığından ziyade var olan sermayenin doğru kullanılması üzerine planlamalar yapalım. Çünkü Türkiye’de her zaman sermayenin azlığından şikâyet edilir ama kaynakların nasıl kullanıldığı çok tartışılmaz. Oysaki doğru planlama yapılırsa kaynaklar yeterli olacaktır. Biz de Düzce’de doğru planlama yapmak istiyoruz.”

“Belli başlı sektörlere odaklanmak gerekiyor”

Türkiye’nin zengin doğal kaynaklara sahip bir ülke olmadığını, Türkiye’de refahı yükseltmek için yoğun bir çalışma yürütülmesi gerektiğini söyleyen Faruk Özlü, yürütülecek çalışmaların da nitelikli olması gerektiğini vurguladı.

“Bilgi üreten, ürettiği bilgiyi teknolojiye dönüştüren, bu teknolojiyi de sanayisine enjekte ederek yüksek katma değerli ürünler ortaya çıkaran bir ülke olmalıyız.” diyen Özlü, devamında şunları söyledi: “Türkiye ancak bu şekilde dünyanın gelişmiş ekonomileri arasına girebilir ve gayrisafi milli hasılasını artırarak dünya ekonomisinde yüzde 1’den daha fazlası olabilir. Bunun içinde belli başlı sektörlere odaklanmak gerekiyor. Bir örnek vermek gerekirse; yaş ortalaması 26 olan koster filomuzun yenilenmesi gerekiyor. Gemilerimizin çoğu çevre kirliliği yarattığı gerekçesiyle Avrupa limanlarına alınmıyor. Yaklaşık 800 gemiden oluşan Türk sahipli koster filomuzun yenilenmesinin bize çok önemli katkıları olacak. Böyle bir yenilenme ile Akdeniz ve Karadeniz ticari anlamda bir Türk gölüne dönüşecek. Tersanelerimize 10 yıllık iş çıkacak. Gemi inşa yan sanayimiz gelişecek. Oluşan bilgi birikimi sayesinde çevre ülkelerdeki yaklaşık 2 bin kosterin Türk tersanelerinde yenilenerek ihracat imkanı doğacak.”