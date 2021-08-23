Düzeltaş Mermer’den yeni ocak yatırımı geliyor

M.Rıdvan CEBECİOĞLU

KÜTAHYA - Kütahya’da 11 milyon liralık yatırımla sektöre giren Düzeltaş Mermer, yeni mermer ocağı için atağa kalktı. Yılda 7 bin tonu aşan traverten ve mermer işleme kapasitesine sahip olan şirket, ocak yatırımıyla 50 kişilik yeni istihdam yaratacak. 2018 yılında Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde 18 bin metrekarelik alanda ihracat odaklı üretime başlayarak kısa sürede Avrupa ve Amerika’nın en büyük doğal taş firmalarının tedarikçisi konumuna geldiklerini ifade eden Düzeltaş Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Düzel, yeni yatırımlarla istihdam ve üretimi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Üretimin %60’ını ihraç ediyor

Türkiye’de de birçok önemli ve özel projede yer aldıklarını vurgulayan Düzel, taş-mermer kesme, ebatlama ve bütün yüzey işlemlerini yapabilen son teknoloji makinelerle kurulan fabrikada doğrudan ihracata yönelik bir üretim için yola çıktılarını belirterek şöyle devam etti: “Tamamen yerli ve milli makine parkuru olan firmamız, talep edilen her ebatta üretim yapma kapasitesine sahip. İhracat odaklı çalışmalarımız ile kendimizi bu alanda çok hızlı bir biçimde geliştirdik. Üretimimizin yüzde 60’ını ihraç ediyoruz. Ürün çeşitliliği ve güçlü stoklarımızla sektörde ayrıştığımızı düşünüyoruz. Bu konuda sürekli kendimizi yenilemeye devam ediyoruz. Yeniliklere ve teknoloji yatırımlarına önem veren, uzman kadromuz ve hassas kesim, ebatlama yapabilen son teknoloji makinelerimizle sektördeki zor işlere talibiz. Yatırım, üretim ve istihdama önem veren bir firma olarak, normalleşmenin başladığı bu dönemde yeni atılımlarla üretime, istihdama ve ihracata katkıda bulunacağız” şeklinde konuştu.