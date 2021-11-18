e-ticaret Bursa’da konuşuldu

Esra ÖZARFAT

BURSA - Worldef’in Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı ile düzenlediği Bölgesel E-İhracat Konferansları, Bursa ile devam etti. Pandemi kısıtlamaları sonrası fiziksel ortamda gerçekleştirilen ilk e-ihracat konferansı olan Bursa E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı 2021, bölge üreticileriyle genç girişimcileri ve ihracatçıları bir araya getirdi. 4 farklı panelde

profesyonellerin e-ihracat tecrübelerini paylaştığı konferansta ayrıca, sınır ötesi e-ticarette dünyadaki son uygulamalar, trendler ve pratik çözümler hakkında bilgiler verildi. Konferansa Worldef Başkanı Ömer Nart’ın yanı sıra Türkiye İş Bankası Ödeme Sistemleri Ekosistem Bölümü Müdür Yardımcısı Bora Gülşeni, Comio Kurucu Ortağı Mustafa Sönmezay, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur da katıldı.

Sınır ötesi e-ticaret yapmak isteyen bölge firmalarda e-ihracat farkındalığı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Worldef Başkanı Ömer Nart, Anadolu’da son 5 senedir e-ticaret konferansları yaptıklarını ve bu sayede 60 bin kişiye ulaştıklarını söyledi. E-ticaretin pandemiyle birlikte ciddi bir ivme kaydettiğini belirten Nart, “2019’da toplam e-ticaret yapan şirket adedi 57 binken bu rakam geçen yıl 254 bine ulaştı. Bu yıl da 350 bin olması bekleniyor. E-ticaretin artması için nitelikli personel istihdamı büyük önem taşıyor. E-ticaret ile bağlantılı iş kollarında istihdam açığı 1 milyon kişi öngörülüyor. Worldef olarak son 5 yılda yaklaşık 30 bin kişiye e-ticaret eğitimleri verdik. 5 yıl içinde e-ticaret direktörleri perakende şirketlerinin genel müdürü olacak. E-ticaretin geleneksel perakendeye oranı yüzde 16’larda. 5 yıl içinde yüzde 40’a çıkması öngörülüyor. E-ticaret, ticaretin kendisi olacak. Şimdiden bu trene binmemiz gerekiyor. Hepimizi büyük fırsatlar bekliyor” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından konferans moderatörlüğünü DÜNYA’nın Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’nin yaptığı ilk oturumla başladı. Oturumda TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) Başkanı İdris Doğrul, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Zeki Durak ile Bitmeyen Kartuş Kurucusu Birol Çil e-ticaret ve ihracatla ilgili bilgiler paylaştı.