E-ticaret devleri Bursa’da buluştu

Esra ÖZARFAT

BURSA - Sektöre dair pek çok konunun masaya yatırıldığı konferansta alanında uzman isimler, deneyimlerini e-ticaret ve e-ihracat yapmak isteyen girişimciler ile paylaştı. Bursa Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansa yaklaşık 700 kişi katıldı. Konferansın açılışında konuşan WORLDEF Etkinlikler Direktörü Serkan Çakır, Bursa’nın illere göre e-ticaret yapan işletme sayısında 4’üncü sıraya geldiğini, kentin sahip olduğu e-ticaret ve e-ihracat potansiyelini ve dinamik yapısını çok önemsediklerini kaydetti. Çakır, Doğu Avrupa’nın en büyük e-ticaret etkinliğini 28-29 Eylül tarihlerinde İstanbul’da “WORLD ECOMMERCE FORUM İSTANBUL” adı altında düzenleyeceklerini belirterek, 10 bin katılımcı, 150 bin B2B görüşme hedeflediklerini söyledi. COMIO Dijital Pazarlama Kurucu Ortağı Mustafa Sönmezay ise konuşmasında Bursa’nın, güçlü üreticileri ve altyapısına vurgu yaptı. Sönmezay, “Yakın zamana kadar e-ticareti düşünmeyen işletmeler artık yurtdışına ürün satmanın yollarını arıyor. Bursa bulunduğu bölge ve sahip olduğu ticari değerleri ile Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri. Tekstilden mobilyaya, otomotivden tarıma birçok sektöre öncülük eden Bursa, e-ihracatın başkenti olabilir” dedi. ELİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Eryiğit ise, Türkiye’nin genel anlamda büyük bir e-ihracat potansiyeli bulunduğuna işaret etti.

Düzenlenen ilk panelde “Bursa'da Ticaret ve E-Ticaret Ekosistemi” konuşuldu. Moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftci’nin üstlendiği panelde Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) Başkanı İdris Doğrul, BKM Kitap Kurucusu Kutbettin Bingölbali, Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Zeki Durak, İtibar Yönetimi Enstitüsü Başkanı Orhan Samast ve Bursa Reklamcılar Derneği Başkanı Zerrin Fitoz yer aldı. Günün diğer panellerinde ise “Marka Olmak ya da Markaların Tedarikçisi Olmak - Neden Markalar Kazanıyor? - Dijitalde Marka Olmak”, “Yerelden Globale Uzanan Yolculuk: E-İhracat” konuları ele alındı.