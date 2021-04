“E-ticaret için Çardak Havalimanı’nda kargo terminali kurulmalı”  

Takip Et

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, COVID-19 pandemisinin e-ticareti hayatımızın önemli parçalarından biri haline getirdiğini, Denizli’nin bu değişimin sonuçlarına hazırlanması için Çardak Havalimanı’nda kargo terminali kurulması gerektiğini söyledi.

Hızla gelişen teknoloji ve mobil cihazların hayat standartlarından iş yapış şekillerinde birçok şeyi yeniden dizayn etmeyi zorunlu kıldığını belirten DTO Başkanı Erdoğan, “Hızla gelişen teknoloji ve mobil cihazlarla, insanlar artık her an internet ortamında ve online durumdalar. Bunun yanı sıra kentsel yaşama geçişin hızlanması, nüfusun yaşlanması ve internetle iç içe bir yaşam şeklini benimseyen yeni bir kuşağın gelmesi, her istediğine daha hızlı ve kolay ulaşmak arzusunda olan tüketici, daha çok seçenek görerek karar vermeyi tercih eden yeni bir tüketici profili gibi faktörler, sanal mağazacılık ile e-ticareti hayatımızın en önemli parçalarından biri haline getirdi” diye konuştu.

Bu durumun ticarette bir devrim olduğunu ifade eden Erdoğan, “İnsanlar yüzyıllardır alışılagelmiş alışverişte ürünü mutlaka birebir görmek, dokunmak ve satıcıdan güler yüz ile ilgi görmek gibi önceliklerini, alışveriş yaparken vakit kazanmak, sanal da olsa daha çok yer ile mağaza gezmek ve daha çok ürün görmek ile istediği ürünün ayağına kadar ulaştırılması gibi yeni tercihleriyle değiştirmişlerdir. e-ticaret platformları, web, sosyal medya ve e-ticaret uygulamaları, mesafe kavramını adeta ortadan kaldırdı ve farklı coğrafyalar ile toplumları birbirine oldukça yakınlaştırdı” dedi.

DTO olarak, e-ticaret ile ihracatta dijital pazarlama eğitimleri verdiklerini söyleyen Erdoğan, “Denizli, bu hızlı değişimin sonuçlarına hazırlanmalı. Bunun için de havalimanında bir kargo terminaline ihtiyacı var ve bu öngörüyle hareket ederek bu ihtiyacı bir an önce karşılamalı” değerlendirmesini yaptı.