EBSO Başkanı Yorgancılar: TCMB, ‘3 ay sonra dövizi şu fiyata alırım’ diye ilan etsin

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Sanayicinin önünü göremediğini söyleyen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, enflasyon düşürme strateji planına ihtiyaç olduğunu söyledi. Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz satım yerine döviz alım garantisi vermesi gerektiğine değinen Yorgancılar, “Sanayicinin, üreten kesimin en büyük sıkıntısı döviz kurunun ne olacağı. Bu tedirginliği ortadan kaldırmak üzere MB, örneğin ‘3 ay sonra gelen dövizi şu fiyata alıyorum’ diye garanti verse, sanayicinin kur ne olacak tedirginliğinin önüne geçilmiş, sanayicinin tedirginliğini giderecek bir enstrüman devreye alınmış olur” dedi.

“Sıra enflasyonla mücadelede”

EBSO’nun son meclis toplantısında konuşan Yorgancılar, 2022’nin yüksek enflasyon, yüksek maliyetler, tedarik zincirindeki sıkıntılarla özellikle üretimde ithal ara malı kullanan sanayiciler açısından oldukça zorlayıcı olmaya devam edeceğini belirterek, “Planlamalarınızı yaparken bu uyarıları dikkate almanızda fayda var” dedi. Son bir ayda kurlardaki hareketlilikle herkesin çok yorgun düştüğünü, önünü göremeyen sanayicinin fiyat veremez, iş yapamaz hale geldiğini ifade eden Yorgancılar, şunları söyledi: “TL’yi korumaya yönelik adımları ve önlem paketini önemsiyoruz. Piyasanın da olumlu tepki vermesi sevindirici. Ancak, bizler artık bu belirsizliğin ortadan kalkmasını istiyoruz. Dilerim bu adımlar, kuru istikrarlı bir seviyede tutar ve kurlardaki volatilite gündemimizden düşer. Beklediğimiz gibi kurda istikrar sağlanır. Aksi takdirde, her geçen gün üretim maliyeti katlanarak artacak ve firmalarımızın bozulan bilançoları telafisi zor bir yapıya dönüşecek. Programın başarısı için enflasyonla mücadele tedbirleri acilen açıklanmalı. Aksi halde bedeli daha ağır olur.” Yorgancılar, bu noktada enflasyon düşürme strateji planı önerisinde bulundu.