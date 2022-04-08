Ece lojistik, alternatif seferiyle Mersin-Moskova transit süresini 8 güne düşürdü

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Azerbaycan merkezli olarak Türkiye, Özbekistan, Gürcistan, İran’da demiryolu lojistiğinde hizmet veren Ece Lojistik, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile birlikte deniz yolu ve havayolunda yaşanan kesintileri aşmak için alternatif güzergahını devreye aldı. 1 Mart’tan itibaren Mersin’den Kars, Gürcistan, Azerbaycan güzergahı üzerinden Astrahan terminaline blok tren seferlerine başlayan firma, Mersin’den Moskova’ya olan transit süresini 8 güne düşürdü. Ece Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Özge Aygül, Rusya’nın Astrahan terminalinden Rusya’daki tüm noktalara karayoluyla kapı teslim aktarma operasyonları da yürüttüklerini aktardı. Alternatif güzergahları sayesinde özellikle yaş meyve ve sebze gibi raf ömrü kısa ürünlerin tedarik sürelerini sürdürülebilir rakamlara indirgediklerini kaydeden Özge Aygül, “Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrasında Rusya'ya uygulanan ambargolar ile birlikte Karadeniz’deki limanlar ve hava yolu zaman zaman kesiliyor. Taşımaların ağırlıklı olarak karayoluna kayması nedeniyle sınır kapılarında yüksek bekleme süreleri oluştu. Özellikle raf ömrü kısa ürünlerin nakliye operasyonlarında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Demir yolu avantajını kullanarak alternatif güzergâhımız ve taşıma modellerimizle Mersin’den Moskova’ya 8 günde ulaşabiliyoruz. Hem reefer hem de kuru yük taşımalarına uygun konteynırlarımızla Türkiye'nin her bölgesinden Rusya'nın Hazar Denizi kıyısındaki Astrahan terminaline seferlerimize devam ediyoruz” dedi.

Tüm elleçleme işlemlerini soğuk zincir kırılmadan kapalı alanlarda gerçekleştiriyor

Türkiye - Rusya hattında demiryolu lojistiğinde özellikle frigorifik hizmetlerde en önemli çözüm ortaklarından biri olduklarını Özge Aygül, tüm elleçleme işlemlerinin ise kapalı ortamlarda soğuk zincire uygun olarak yapıldığını kaydetti. Aygül, “Taşımalarımızda yükümüze en uygun frigorifik çözümler sağlıyoruz. Tüm elleçleme işlemlerimiz kapalı ve uygun iklimlendirme koşullarına sahip alanlarda yapılıyor. Bu sayede Türkiye’den ihraç edilen yaş meyve ve sebze ürünlerini en sağlıklı şekilde alıcısına ulaşmasını sağlıyoruz. Mersin-Astrahan seferlerimiz sayesinde hem gıda israfının önüne geçiriyor, hem Rusya’daki tüketicilerin sağlıklı gıdaya erişmelerine imkan tanıyor hem de Mersin’deki gıda sektörünün iş anlaşmalarındaki lojistik yükümlülüklerinin yerine getirmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

Demiryolu lojistik altyapısını güçlendiriyor

Türkiye’nin Avrupa ve Asya'yı bağlayan konumu sayesinde demir yolu transit taşımalardaki öneminin her geçen gün arttığını dile getiren Ece Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Özge Aygül, Asya kıtasından 39 ülkeye Avrupa kıtasında 45 ülkeye haftalık düzenli seferler gerçekleştirdiklerini aktardı. Ayrıca BTK hattında aktif rol alıp, kesintisiz ve hızlı taşımalarla Türkiye’ye döviz girdisi sağladıklarını belirten Aygül, demiryolu lojistiğindeki altyapılarını güçlendirecek yatırımlara devam edeceklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Öz mal 300 adet DRY Cargo konteyner, 98 adet reefer konteyner, 98 adet platform vagon, 50 adet reefer vagon, 7 adet jeneratör konteyner, 7 adet jeneratör vagonuyla hizmet veriyoruz. Uluslararası demiryolu lojistiğini ülkemizde daha aktif hale getirmek amacıyla kapasite artışı yatırımlarımız aralıksız sürüyor. İlk etapta Elet, Türkmenbaşı ve Aktau limanlarında görevlendirilmek üzere yeni kuru yük gemilerini filomuza eklemeyi hedefliyoruz. Ayrıca Türkiye hattında transit sürelerini minimum seviyeye indirmek amacıyla yeni platform vagon sayılarımızı artıracağız.”