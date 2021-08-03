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Eceabat'ta özel eğitim öğrencileri için ulaşım hizmeti alınacak

Eceabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, özel eğitim ihtiyacı olan 3 öğrencinin okula ulaşım ihtiyacının karşılanması için ihale düzenleyecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Eceabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, özel eğitim ihtiyacı olan 3 öğrencinin okula ulaşım ihtiyacının karşılanması için ihale düzenleyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında özel eğitim öğrencilerinin 1 araç ve 1 rehber personel ile 182 iş günü okula taşınması işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

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