Ecogreen Enerji, kurulu gücünü 40 MW'den 300 MW'ye çıkaracak

Osman Nuri BOYACI

Yenilenebilir enerji alanında biyogaz, GES ve biyokütle santrallerini ardı ardına devreye alarak 40,5 MW kurulu güce ulaşan Ecogreen Enerji, önümüzdeki yıl da hız kesmeyecek. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, 2023 yılında 300 MW kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Denizli’nin tekstil sektörünün önemli şirketlerinden biri olan, 30’u aşkın ülkeye ihracat yapan, ISO 1000’deki yerini kalıcılaştıran Uğurlular Tekstil, 2015 yılında yenilenebilir enerji yatırımlarına yöneldi. “Daha iyi bir gelecek için yeşil enerji” mottosuyla kurulan Uğurlular Elektrik A.Ş. ile GES, biyogaz ve biyokütle santralleri yatırımlarına başladı. Şirket, 2020 yılına kadar Muğla Yatağan ve Seydikemer, Denizli Sarayköy, İzmir Tire, Konya Karatay ve Kırşehir’de 6 GES; Denizli, Turgutlu ve Karacabey’de biyogaz, Denizli ve Honaz’da da biyokütle santrallerini devreye alarak 40,5 MW kurulu güce ulaştı.

Ecogreen Enerji Holding kuruldu Türkiye’de yaptıkları yenilenebilir enerji yatırımlarının ardından Uğurlular Elektrik A.Ş.’yi uluslararası arenaya taşımak istediklerini söyleyen Osman Uğurlu, enerji alanında kurdukları tüm şirketleri Ecogreen Enerji Holding A.Ş. çatısı altında birleştirdiklerini açıkladı. Mevcuttaki 11 adet enerji üretim santrallerinin yanı sıra Mersin, Karabük ve Balıkesir’de de biyokütle projeleri geliştirmeye başladıklarını belirten Uğurlu, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla hem Türkiye’nin enerji ihtiyacına katkı sağladıklarını hem de küresel ısınmaya karşı yeşil ve temiz enerji üreterek, dünyanın geleceğini kurtarmaya yönelik net tavır aldıklarını belirtti.

Rüzgar ve hidroelektrik alanında da projeler geliştirmeye başladıklarını ifade eden Osman Uğurlu, “Güneş enerjisinde 27 MW kurulu güce sahibiz. Denizli, Turgutlu ve Karacabey’de faaliyet gösteren biyogaz santrallerimizde toplamda 7.5 MW kurulu güçte enerji üretiyoruz. Denizli ve Honaz biyokütle santrallerimizde de toplam 6 MWe kurulu güçte yeşil enerji üretiyoruz. 2022 yılının Ocak ayı itibariyle toplam 50 MW’ye, 2023 itibariyle de yurtiçi ve yurtdışındaki projelerimizin hayata geçmesiyle toplamda 300 MWe kurulu güce ulaşmayı hedefl iyoruz.” dedi.

Yeni yatırımlar yolda

Başta İtalya olmak üzere, farklı ülkelerde de yenilenebilir enerji projeleri geliştirmeye başladıklarını belirten Uğurlu, “Dünyamız her geçen gün fosil yakıtlar sebebiyle bir felakete doğru sürükleniyor. Bu sebeple de Paris İklim Anlaşması’nı oldukça önemsiyoruz. Ürettiğimiz temiz enerjiyle 2020 yılı bitmeden bir milyon tonun üzerinde karbon salınımını engelledik. Yeni proje ve yatırımlarımızın hayata geçmesiyle bu rakam günden güne katlanacaktır” şeklinde konuştu.