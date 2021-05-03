Ecoplas Otomotiv, OSD Jüri Özel Ödülü’nü aldı

KOCAELİ - Geçtiğimiz günlerde Toyota tarafından “Regional Contribution Awards - Bölgesel Katkı Ödülü’ne layık görülen Ecoplas, bu kez de Otomotiv Sanayii Derneği Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Otomotiv üreticilerine yönelik iç ve dış giydirme parçaları, hava üfleçleri, orta konsol ve boyalı parçalar üreten ve elektronik parça üretimi için yatırım yapan Ecoplas, Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından ödüle layık görüldü. OSD’nin her yıl Mart ayında gerçekleştirdiği genel kurulunda “Başarı Ödülleri” ve “Teknoloji ve Yenileşme” ile “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinde tedarik sanayi ödüllerinin sahipleri belirlendi. Bu yıl “Hedefler için Ortaklık” kapsamındaki projesi ile OSD Tedarik Sanayi Jüri Özel Ödülü Ecoplas Otomotiv’e verildi. Şirket, kısa bir süre önce Toyota’nın küresel olarak tüm tedarikçilerine yönelik değerlendirme sürecinin ardından dünya genelinde bölgesel başarılara imza atan şirketlere verdiği Bölgesel Katkı Ödülü’ne layık görülmüştü.



“Yeni teknolojilere hazır olmalı ve birlikte hareket etmeliyiz”

Türk tedarik sanayini başarı ile temsil ettiklerini ve bu başarılarını da layık görüldükleri ödüllerle taçlandırdıklarını söyleyen Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, “Şirketimize OSD gibi kıymetli bir derneğin verdiği bu ödül; hem yurtiçi hem de yurtdışı hedeflerimiz açısından ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi bir kez daha gösterdi. Sektör olarak, hayatta kalmak istiyorsak, elektrikli ve otonom araçlar için gereken yeni teknolojilere sahip olmak üzere OEM ve tedarikçiler birlikte hareket etmemiz gerekiyor” diye konuştu.