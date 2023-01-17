Edirne OSB'de genişletme çalışmaları başlayacak

Edirne’nin tercihini sanayiden ziyade tarım ve turizmden yana kullanan bir şehir olduğunu vurgulayan Kırbıyık, sanayinin de tümden reddedilemeyeceğini kaydetti. Bölgedeki OSB’lerle ilgili bilgi veren Kırbıyık, Keşan Gıda İhtisas OSB’nin artık tüm süreçleri tamamlandığını, Şubat ayı içerisinde ihale edileceğini duyurdu. Orada çıkan maliyetler doğrultusunda yer tahsisi sürecinin başlayacağını dile getiren Kırbıyık, yer tahsislerini yaparak yatırımcıların oradaki faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlayacaklarını dile getirdi. İpsala OSB’de çok hızlı bir aksiyon alındığını söyleyen Kırbıyık, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın onayıyla kuruluş aşaması gerçekleştirildi. Orada da altyapı projesi ve parselizasyon projeleri başlıyor. 2023 yılı sonunda doğru bu çalışmaları tamamlayacağımızı ve yavaş yavaş yer tahsisi işlemlerini gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“Uzunköprü OSB için çalışmalar sürüyor”

Edirne OSB’nin genişletilerek alanının 2 bin 500 dönüme çıkartılacağını belirten Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, bölgedeki tüm parsellerin dolduğunun altını çizdi. Edirne OSB’de genişleme çalışmalarına başladıklarını aktaran Kırbıyık, yaklaşık bin 500 dönümlük bir alanda Edirne OSB’yi de genişletmek istediklerini dile getirdi. Hali hazırda 42 parsel olduğunu ve hepsinin tahsis edilmiş durumda olduğunu söyleyen Kırbıyık, “Yeni gelen yatırımcılara bizim tahsis edeceğimiz bir yer bulunmuyor. Bu nedenle genişleme kararı aldık bunla ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz” diye konuştu. Vali Kırbıyık, Uzunköprü’ye kurulması planlanan OSB ile çalışmaların sürdüğünü belirtti.

“Kavacıklıların talepleri dikkate alınacak”

Uzunköprü OSB’nin yıllardır şehrin gündeminde olduğunu hatırlatan Vali Kürşat Kırbıyık, Uzunköprü’de iyi bir birliktelik olduğunu, bu konuyu siyasi partilerin birlikteliğiyle gündelik siyasetinde dışına çıkartarak bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Yereli mutsuz eden hiçbir formülün uzun sürede başarılı olmasının mümkün olmadığının altını çizen Kırbıyık, Kavacık’ta yaşayan vatandaşları mutsuz edecek bir formülle ilerlemenin mümkün olmadığına katıldığını belirtti. Kavacık’ta yaşayan vatandaşların taleplerinin dikkate alınacağı yeni bir proje çalışmasıyla bu işin sağlıklı bir şekilde yürüyebileceğini dile getiren Kırbıyık, “Oradaki çalışmalarımızı da Ticaret Odamızın organizasyonunda Uzunköprü’nün tüm dinamikleriyle birlikte yürütüyoruz. Orada sonuç elde edilebilirse Uzunköprü de bir OSB’ye kavuşacak” şeklinde konuştu.

EDİRNE