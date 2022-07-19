Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden iş yeri kiralama ihalesi
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 18 adet iş yerini yıl sonuna kadar kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü 18 adet gayrimenkulü aylık muahmmen bedeller üzerinden yıl sonuna kadar kiraya verecek.
Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TUİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacak.
İhale açık arttırma suretiyle 28 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.00’te Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde yapılacak. Kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili şartname mesai gün ve saatlerinde İdare binasında görülebilir.
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