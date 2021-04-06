Edirne'de Çevre ve Şehirlik Müdürlüğü'nden araç satış ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mülkiyeti Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait ilanda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen (otomobil, SUV, otobüs, kamyonet, çekici ve dorse) araçların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte satış ihaleleri yapılacak.

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