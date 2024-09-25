Edirne'de çocukların ve okulların giriş-çıkış güvenliği 'ebeveyn polislere' emanet

Edirne'de okul giriş ve çıkışlarının güvenli olması amacıyla sürdürülen 'Güvenli eğitim' uygulamasında ebeveyn polisler görev alıyor. Çocuklarının gittikleri okullarda görevlendirilen polisler, başta okul giriş-çıkışları olmak üzere, çocukların güvenliğinden sorumlu olacak.

Veli polislere 'Okul polisi' yeleği yaptıracaklarını da ifade eden Karaburun, "Yeleklerini giyecekler, okul etrafındaki trafik ve şüpheli şahısları denetleyecekler. Çocukların olduğu yerde işi olmayan birisi varsa, veli değil, öğretmen değil, herhangi bir görevi yok ise Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılacak, ilgisiz kişiler okul çevresinden uzaklaştırılacak" diye konuştu.