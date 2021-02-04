Edremit Belediyesi, zeytinyağı markasını pazara çıkarıyor

İZMİR - Edremit Belediyesi Tarımsal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan bu yılki zeytin hasadından elde edilen toplam 57 bin kilogram zeytin, Tariş tesislerinde işlenerek 10 ton naturel sızma zeytinyağı elde edildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Belediyemize ait zeytinlikler, daha önce ihale yöntemiyle dalında satılırken göreve geldikten oluşturduğumuz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü imkanlarıyla hasat yapıldı. Elde edilen naturel sızma zeytinyağını, Edremit Belediyesi markası ile şişelendi. Önümüzdeki günlerde satışa sunacağız. Bölgemizin altın değeri zeytinyağını dünyada hak ettiği yere getirebilmek için projelerimiz devam edecek” dedi.