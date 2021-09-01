Efectis Era Avrasya, Katar’da yangın dayanım laboratuvarı kuracak

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Efectis Era Avrasya, Efectis Holding’in 70 yıldan fazla deneyimiyle Türkiye’nin yanı sıra başta Ortadoğu ve Avrupa olmak üzere, Türk Cumhuriyetleri’nden Rusya’ya, Hindistan’dan Çin’e kadar geniş bir coğrafyaya belgelendirme ve yangın mühendisliği hizmetleri veriyor.

Hizmet kapsamını genişletmek için her yıl laboratuvar altyapısına yatırım yaptıklarını söyleyen İlker İbik, 2022 yılında Türkiye’de özel cephe testlerini gerçekleştirecekleri bir laboratuvar ile Katar’da yeni bir yangın dayanım laboratuvarı kuracaklarını ve proje çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.

Yapılarda yangın güvenliğinin sağlanması için yangın mühendisliği hizmetlerinin proje tipine göre sunulmasının önemli olduğunu belirten Efectis Era Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı İlker İbik, “Sadece konutlarda değil, otel, yurt gibi konaklama tesisleri ile havalimanları ve AVM’ler gibi olası bir yangında can kaybı riskinin çok yüksek olduğu yapılarda, tünel ve metro gibi yeraltı yapılarında, endüstriyel tesisler ve nükleer santraller gibi çok yüksek riskli projelerde, yangın güvenliğinin sağlanması disiplinler arası bir çalışma olarak ele alınmalıdır” dedi.

Efectis Holding’in, Fransa, Hollanda, Türkiye ve Birleşik Krallık' ta bulunan yerleşkeleri ile Avrupa'nın en eski ve en büyük yangın test laboratuvarlarından, belgelendirme ve mühendislik kuruluşlarından biri olduğunu söyleyen İlker İbik, “Türkiye, Fransa ve Hollanda yerleşkelerimizde CE işaretlemeye yetkili Avrupa Birliği onaylanmış kuruluşu, İngiltere ve Kuzey İrlanda yerleşkelerimizde ise UKCA belgelendirmeye yetkili onaylanmış kuruluşuz. Bilindiği gibi UKCA belgelendirme, Birleşik Krallık' ın Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) sonrasında, pazarda piyasaya sürülen veya pazara ihraç edilecek ürünler için zorunlu hale gelen uygunluk değerlendirmesidir” açıklamasını yaptı.

Efectis Era Avrasya’nın yangın mühendisliği ekibinin, 35 yıla varan deneyimiyle hem yurtiçinde hem de farklı ülkelerde ilgili mevzuat ve gereksinimlere göre hizmet verdiğini aktaran İbik, “Tüm bilgi birikimimizi global olarak paylaşmak üzere Efectis Academy’ i kurduk. İnşaat sektörü profesyonellerini bilinçlendirmeyi ve bilgilendirmeyi amaçlayan akredite eğitimlerin yanı sıra seminerler, workshoplar, teknik geziler ve web seminerleri düzenliyoruz” diye konuştu.

STK ve kamu kuruluşları ile iş birliklerini önemsediklerini dile getiren İbik, “Bu işbirliği çalışmaları, uzmanlık alanlarımızla bağlantılı olan tüm sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinde, komite ve çalışma gruplarında yer alarak, mevzuatın ve uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlıyor. Başta Büyük Şehir İtfaiye Daire Başkanlıkları olmak üzere, talep gelmesi halinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yapmaya önem veriyoruz. Meslek odaları, üretici birlik ve derneklerine de kapımız her zaman açık” ifadesini kullandı.