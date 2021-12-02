Efelyum, GES’lerde verimliliği artıran sistem geliştirdi

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Efelyum Elektronik Yazılım tarafından geliştirilen güneş takip sistemi, arazi tipi GES’lerde üretilen enerji miktarını yüzde 20 artırıyor. Satışa sunulan sistemde daha az çelik kullanılarak daha fazla enerji üretiliyor.

Gaziantep’te 2018 yılında Murat Hakan Yusufoğlu tarafından kurulan Efelyum Elektronik Yazılım, yüksek teknolojili ürünler tasarlayıp üretiyor. Efelyum Elektronik Yazılım, ürettiği ürünleri farklı kıtalarda 20’ye yakın ülkeye ihraç ediyor. Ağırlıklı olarak medikal ve sanayi alanında üretim yaptıklarını belirten Genel Müdür Yusufoğlu, “Adli tıplarda, patoloji laboratuvarlarında kullanılan cihazlar, hastanelerde kullanılan ölçüm ve otomasyon sistemleri ve sanayide kullanılan ileri teknoloji sensör çözümlerimiz var” dedi.

“Sistemimizle çelik kullanımı azalıyor”

Yusufoğlu, yaklaşık 4 yıldır üzerinde çalıştıkları ve bu yıl son testlerini tamamlayarak satışa hazır hale getirdikleri SunDancer tek eksenli güneş takip sistemi projesini pazarlamaya başladıklarını söyledi. Yusufoğlu projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Tamamen yerli tasarım ve yerli sermaye ile başladığımız çalışmamızı TÜBİTAK 1507 desteği alarak dünyadaki ürünlerle yarışabilir bir noktaya getirdik. Sistemimiz güneş enerjisinden elektrik üreten GES’lerden elde edilecek elektrik miktarını yıllık yüzde 20-25 civarında artırıyor. Bununla birlikte sistemimizde sabit sistemlere göre daha az çelik kullanıldığı için hem montajı kolay hem de uygun maliyetli bir çözüm elde ettik. Sistemimizde kablosuz haberleşme ağı kullanıyoruz. Bu sayede her bir sehpanın hem anlık olarak durumları izlenebiliyor hem de temizlik, bakım, panel değişimi gibi işlemler istenildiği zaman kolaylıkla ve hızla yapılıyor. Projemizin Ar-Ge süreci yaklaşık 24 ay sürdü. 2020 yılı sonunda başladığımız saha testlerimizi 3 ay önce tamamladık. Bu senenin sonuna doğrudan satışlara başlayacağız. Tamamen yerli imkanlarla geliştirdiğimiz ve dünyadaki rakiplerimizle rekabet edebilecek sistemimiz enerji sektörüne yeni bir soluk getirecek” dedi.