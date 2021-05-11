‘Efsane sanayici’ Naci Topçuoğlu, ölüm yıldönümünde anılıyor

GAZİANTEP- Gaziantep Sanayi Odası’nın kurucuları arasında yer alan ve 10 yıl süreyle GSO Meclis Başkanlığı görevini yürüten merhum M. Naci Topçuoğlu 13 yıl önce 11 Mayıs 2008 tarihinde hayatını kaybetti. Merhum M. Naci Topçuoğlu’nun vefatının yıldönümünde ailesi, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla anma töreni düzenlenemeyeceği bildirildi.

Geniş ufku ve vizyonu ile Gaziantep'e değer katan isimlerden birisi olan merhum M. Naci Topçuoğlu, başta halı ve çuval sektörü olmak üzere birçok alanda Gaziantep'in önemli bir üretim merkezi haline gelmesine önemli katkılar sundu. Gaziantep’in sanayileşme ve markalaşma sürecine katkılarından dolayı “Efsane Sanayici” olarak anılan Topçuoğlu, vefatının 13.yıl dönümünde ailesi, dostları ve tüm sevenleri tarafından özlemle ve dualarla anılıyor.

Sanayicilere rehber oldu

Gaziantep’i sanayi alanında birçok önemli yatırımla buluşturarak, kentin inovasyon ve AR-GE alanlarındaki ilk uygulayıcıları arasında gösterilen Topçuoğlu, bıraktığı manevi mirası ile de genç iş adamı ve sanayiciler için halen önemli bir rehber olma özelliği taşıyor. Gülsan Holding'in kuruluşundan vefat ettiği tarihe kadar yönetim kurulu başkanlığını yapan merhum M. Naci Topçuoğlu, Gaziantep Sanayi Odası'nın kuruluşunda da aktif görev aldı. Gaziantep Sanayi Odası'nın kuruluşundan itibaren 10 yıl süre ile Meclis Başkanlığı görevini yapan M. Naci Topçuoğlu, Gaziantep’in ekonomi alanında olduğu gibi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin zenginleşmesine de katkı sağlamak için çok sayıda sivil toplum kuruluşunda görev aldı. Merhum M. Naci Topçuoğlu, Gaziantepspor Kulübünde AS Başkan olarak da görev aldı.

Mesleki eğitimde yeni bir model

Topçuoğlu, sanayi kenti olan Gaziantep’te nitelikli ara eleman sıkıntısının çok büyük olduğunu görmüş ve kalifiye eleman yetiştirilmesi için kendi adını taşıyan bir meslek yüksekokulunun temelini dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte atmış, vefatının ardından Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu tamamlanarak açılışı dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Topçuoğlu ailesi tarafından yapılmıştı.

Türkiye’ye model olan Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO binlerce öğrencinin eğitim gördüğü özellikle Gaziantep sanayisi için büyük önem taşıyan Ayakkabı Tasarım Ve Üretimi Programı, Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Programı, Dış Ticaret Programı, Gıda Teknolojisi Programı, Halıcılık Ve Kilimcilik Programı, İş Sağlığı Ve Güvenliği Programı, İşletme Yönetimi Programı, Kimya Teknolojisi Programı, Kuruyemiş Üretimi Ve Teknolojisi Programı, Lojistik Programı, Makine Teknolojisi Programı, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı, Tekstil Ve Halı Makineleri Programı, Un Ve Unlu Mamuller Teknolojisi Programı gibi birçok alanda eğitim veren Türkiye’nin göz bebeği bir kurum oldu.

Topçuoğlu, tarafından tasarlanarak temelleri atılan ve açılışı 31 Mayıs 2009 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu alanında Türkiye’de bir ilki başararak, sanayicilerin en büyük sıkıntısı olan ara eleman ihtiyacının karşılanmasını sağladı. binlerce gencin meslek sahibi olmasını sağlayan Topçuoğlu, markaların doğduğu kent olan Gaziantep’in bu unvanını almasında markalaşmanın önemine inanan ve bu yolda önemli başarılar sağlayan isimlerden biri oldu.

GSO Başkanı Ünverdi: Topçuoğlu lider bir insandı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO’nun Kurucu Meclis Başkanı, sanayici iş insanı merhum Naci Topçuoğlu’nu vefatının 13'üncü yıl dönümünde saygıyla andı.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Merhum Naci Topçuoğlu’nun kent ve ülke sanayisinde iz bırakan eserlere imza attığını kaydetti. Zorluklara göğüs gererek büyük bir öngörüyle yarınların inşa edilmesinde ve sanayimizin bugünlere gelmesinde merhum Naci Topçuoğlu’nun çok büyük emekleri olduğunu kaydeden Ünverdi, merhum Naci Topçuoğlu’nun, Gaziantep Sanayi Odası’nın ilk Meclis Başkanı olduğunu ve 1989-1998 yılları arasında görev yaptığını hatırlatarak, “En başta insani yönü, dürüstlüğü, sosyal konulara duyarlılığı ve vizyonuyla lider bir insandı. Sanayi alanında attığı adımlar, şehrimize kazandırdığı kurumlar, gençlere verdiği destek, eğitim çalışmaları ve hayırseverliği ile örnek olmuştur. Temelini attığı Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, bugün ülkemizin en önemli konusu ve ihtiyacı olan meslek sahibi donanımlı gençler yetiştirmekte ve sanayimize önemli katkılarda bulunmaktadır. Bizler de kendilerinin bize emanet ettiği bayrağı daha da yukarı taşımak için elimizden geleni yapacak, koşullar ne olursa olsun azim ve kararlılıkla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, 11 Mayıs 2008 tarihinde aramızdan ayrılan Kurucu Meclis Başkanımız merhum Naci Topçuoğlu’nu aramızdan ayrılışının 13. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyor, Topçuoğlu Ailesi’ne, yakınlarına ve çalışanlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.