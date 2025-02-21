Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nde yeni dönem başlıyor

Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nin 15. Olağan Genel Kurulu’nda Yasin Akçakaya yeni başkanı oldu ve görevi Hayati Ertuğrul’dan devraldı.

Törende Hayati Ertuğrul, “Bu genel kurulda bayrağı Yasin Akçakaya ve yönetimine devrediyoruz. Son derece huzurlu bir devir teslim yapıyorum. Yeni yönetimin de başarılı projelere imza atacağına inanıyorum, Yasin Akçakaya ve yönetimine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yeni başkan oy birliğiyle seçildi

15. Dönem Yönetim kurulu olarak sektörün gelişimine katkı sağlayan çalışmaları geliştirerek devam ettireceklerini vurgulayan Akçakaya, “Sektörümüzün güncel ihtiyaçlarını analiz ederek yeni projeler geliştireceğiz. Kurumlar arası iletişim ve sektörel güç birliği Derneğimiz için geçmişten bugüne çok önemsenmiş olan bir kavramdır. İçinde bulunduğumuz mevcut ekonomik krizden sektörümüzün tüm paydaşları maalesef çok etkilenmiştir. Bu krizden hep birlikte çıkmak adına, bizler yeni yönetim kurulumuzla, tüm üyelerimize ve sektörümüze faydalı ortak projeler oluşturmayı, mevcut projelerimizi geliştirerek bu krizi beraber aşmayı, üyelerimizle daha yakın ilişkiler kurarak güç birliği oluşturmayı, temel prensibimiz olarak belirledik” dedi.

Asil üye listesi

15. Dönem Yönetim Kurulu Asil Üyeleri şu isimlerden oluştu: Yasin Akçakaya, Okay Şimşek, Zeynep Tecellioğlu San, Berna Adıgüzel, Aslı Kübra Kunt, Meltem Doğan, Tala Uğuz, Ayhan Göllü, Mehmet Tahir Özdemir, Ali İhsan Yörek, Ertan Aslan