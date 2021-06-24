Ege Serbest Bölgesi’nde günde 300 kişi aşılanıyor

İZMİR - İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün, Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’nin (ESBAŞ) başvurusunu kabul etmesi ile Ege Serbest Bölgesi de Covid-19 aşılamasının yapılacağı sanayi bölgeleri arasına alındı. ESBAŞ Ortak Sağlık ve Güvenlik Merkezi’nde yapılan Covid-19 virüsüne yönelik aşılamada Biontech aşısı ile günde 300 kişi aşılanıyor.



ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, “Salgının başından bu yana gerek Koronavirüs Bilim Kurulu’nun, gerekse Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri ve uluslararası alanda kabul görmüş bilimsel çalışmaları dikkate alarak yoğun bir çalışma temposu yürüttük. ESBAŞ OSGB, Türkiye’nin en önemli endüstri merkezlerinden biri olan Ege Serbest Bölgesi’ndeki üretim sürecinin pandemiden minimum seviyede etkilenmesi noktasında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla salgını kontrol altında tutmayı başardı. Covid-19’la mücadelede en etkin uygulama olacak aşılama konusunda ESBAŞ Ortak Sağlık ve Güvenlik Merkezi’nde aşı hizmeti verilmesi onayını verdiği ve bu hizmet için personel ayırdığı için İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.