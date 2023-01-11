Ege, tarımda 10 milyar dolar ihracat hedefliyor

Birlikten yapılan açıklamaya göre, EİB kanalıyla 2022'de, önceki yıla göre yüzde 17 artışla 6 milyar 727 milyon dolarlık tarım ve hayvancılık ürünü ihraç edildi. Jak Eskinazi, Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 19'unu karşılayan Ege'nin, kuru meyve, zeytin-zeytinyağı, su ürünleri, baharat, tütün, odun dışı orman ürünleri ve organik üretimde dünya pazarında iddialı olduğunu kaydetti.

Geçen yıl yakalanan ihracat artışının bu yıl da sürmesini beklediklerini aktaran Eskinazi, “Önümüzdeki süreçte yüksek teknolojili yatırımlar ve sürdürülebilirlik vizyonuyla 10 milyar dolar tarım ihracatına ulaşacağımızı öngörüyoruz” dedi.

Dikili, Bayındır, Bergama ve Kınık'ta kurulacak tarıma dayalı ihtisas OSB'ler sayesinde bölgenin tarımsal ihracatının orta vadede katlanarak artmasını beklediklerini bildiren Eskinazi, tarım ve gıdada ABD ve Çin pazarlarına ihracatı artırmak için yoğun tanıtım çalışması yapıldığını ifade etti. Uzak pazarlar için lojistik desteğine ihtiyaç duyulduğunu, özellikle yaş meyve ve sebzede uygun fiyatlarla hava kargo imkânının sunulması gerektiğini belirtti.