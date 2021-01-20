Ege ve Uludağ, İspanya’ya tekstil ihracatı için işbirliği yapacak

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Ege İhracatçı Birlikleri’ne (EİB) bağlı Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB), Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UİB) İspanya’ya yönelik ticaret heyeti organizasyonu için güç birliğine gitti. EİB ve UİB, Türkiye’nin ikinci büyük tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon pazarı İspanya’ya yönelik dijital ticaret heyeti organizasyonunda sonbahar- kış modasına ilişkin ürünleri sergileyerek bu pazardan aldıkları payı artırmayı hedefl iyor.

UİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türkiye tekstil ve hazır giyim sektöründe önemli iki kuruluş olan EİB ve UİB işbirliğinde İspanya’ya yönelik dijital sektörel ticaret heyeti organizasyonuna üç birlikten yaklaşık 40 firmanın katılacağı bilgisini verdi. Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile gerçekleşecek etkinlikle İspanya’nın yanı sıra birkaç ülkeye daha erişim sağlanacağını belirten Engin, “İspanya, bir yılda yaklaşık 3.5 milyar dolar tekstil ve 21 milyar dolar hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı gerçekleştiren çok önemli bir pazar. Bununla birlikte İspanya’yı bizim için özel yapan en önemli şey ise dünyanın en büyük hazır giyim şirketlerinden olan Inditex’tir” dedi. Inditex’in dünyada 7 bin 799 fabrikada üretim yaptığını, Türkiye’nin bu üretimde önemli bir ağırlığının olduğunu kaydeden Engin, “Çok sayıda ülkede devam eden söz konusu üretimlerin ve girdilerin satın alım kararları, merkezden ve ülke ofislerinden müşterek alınıyor. Dolayısıyla biz hedef ülkede firmaların satın alma karar noktalarına ulaşacağız. Böylelikle İspanya Dijital Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonumuz ile sadece İspanya pazarına değil aynı zamanda birkaç ülkeye birden ihracatımızı artırmayı hedefl iyoruz” diye konuştu.

“Kumaş ve modeli birleştirmek istedik”

ETHİB Başkanı Jak Eskinazi ise kumaş ve modeli birleştirdikleri sanal ticaret heyet organizasyonunda hedefin hızlı netice almak olduğunu söyledi. Eskinazi, şunları söyledi: “EİB olarak İspanya pazarında birkaç denememiz oldu. Ancak istediğimiz neticeyi alamadık. Bu pazarda kontakları güçlü Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ile sinerji oluşturmak istedik. Kumaşa, modeli ekleyerek Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği de sanal ticaret heyetimize dahil oldu. Üretime, ihracata devam.”

Hedef birlikteliği dijitale taşımak

Durmamak için her yolu denediklerini söyleyen EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, “Pandemi nedeniyle fiziki fuarların olmadığı bir ortamda dijital ticaret heyeti organizasyonlarına ağırlık verdiklerini kaydetti. Sertaş, “Her yıl Münih Fabric Start ve Paris Premier Vision’a tekstil firmaları ile birlikte katılır, kumaş bakmaya gelen alıcılar ile buluşur ve gelecek dönemin modasına yönelik bağlantılar gerçekleştirirdik. Dolayısıyla benzer bir organizasyonu dijitale taşıma düşüncesi ile yola çıktık. İspanya sahip olduğu marka ve alım gruplarıyla küresel anlamda çok büyük, güçlü bir pazar. Sektör olarak sanal ticaret heyeti ile sonbahar, kış döneminin modasına uygun, hızlı teslim avantajımızla önemli bağlantılar sağlamak istiyoruz” diye konuştu.