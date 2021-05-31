Ege’de pamuk yeniden üreticinin gözdesi oldu

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Üretim sahalarındaki düşüşe bağlı olarak üretimin 600 bin tona gerilediği pamuk, pandemiyle birlikte yeniden üreticinin gözde ürünü oldu. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği Başkanı Faruk Aydın, pandemi döneminde talebi artan endüstriyel tarım ürünlerinin başında gelen pamukta üretim alanının 350 bin hektardan 450 bin hektara, üretimin ise 600 bin tondan 800 bin tona yükselmesini öngördüklerini kaydetti. 2020- 2021 üretim sezonunda pamuk fiyatlarındaki artış ve prim desteğinin 1,1 TL olarak açıklanmasının pamuk sektöründe memnuniyetle karşılandığını ifade eden Aydın, “Diğer bölgelerimizde görülen üretim alanlarındaki artışların Ege Bölgesi’nde de gerçekleşmesini ve buna paralel 2021- 2022 üretim sezonunda rekolte artışı bekliyoruz. Prim talebimiz ise 1,5 TL” açıklamasını yaptı.

“Mahlıç pamuğu ihracatta önemli yer tutacak”



Türkiye’nin önemli miktarda pamuk ithal ettiği Yunanistan’ın su sıkıntısı sebebiyle ayçiçeği üretimine yöneldiğini vurgulayan Aydın, ABD’nin de Çin pamuğuna getirdiği ambargo nedeniyle Türkiye’den lif pamuk tedarikinin arttığını kaydetti. Aydın, şöyle devam etti: “Önümüzdeki sezonlarda hem ithalata hem de ihracata konu olmuş emtialar arasında mahlıç pamuğu önemli bir yer tutacak. Bizler üretici birlikleri olarak çok geniş ürün desenine sahip ülkemizde tarımın sürdürülebilirliği için üzerimize düşeni yapmakla yükümlüyüz. İsteriz ki çiftçimiz üretsin çırçırcımız da işlesin kazansın.”



“Sıkıntıları geride bıraktık”



Birliklerin yeniden yapılanma sürecinde yaşanan sıkıntıları geride bıraktıklarını aktaran Faruk Aydın, kooperatiflerin kendi sorumluluk sahalarında, ortaklardan yaptıkları alımların yanı sıra birliğe ait Aydın’daki hamyağ tesisinin kapasiteli çalışmaya başlamasıyla başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade etti. Aydın, Tariş markalı katı yağ, sabun üretim tesislerinin planlanma aşamasında olduğunu, yine Bakırçay havzası Göçbeyli’de çırçır tesisini üreticinin hizmetine sunduklarını belirtti. 2’nci Yem fabrikası yatırımı için fizibilite çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Aydın, “Aydın’daki hamyağ tesisimizde işlenen yağlı tohumlar ile bölgemize ve ülke ekonomisine sağladığımız katma değeri artırmak her zaman motivasyon kaynağımız oldu. Bitkisel yağ açığı bulunan ülkemize bu modern tesisimizle hizmetimizi artırmak istiyoruz. Bu nedenle üreticimiz ister pamuk eksin, ister ayçiçeği. Biz Tariş olarak hepsine talibiz” ifadelerini kullandı.