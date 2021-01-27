Ege’den teknik tekstil ihracatı yüzde 76 arttı

İZMİR - Pandeminin etkisiyle tekstil ve hazır giyim sektörlerinin alt sektörlerinden teknik tekstil sektörünün önemi daha da artarak hızlı adımların atılmasının gerektiği anlaşıldığını kaydeden Eskinazi, sağlık sektörüne yönelik ve aktif spor giyim ürünlerine yönelik talebe dikkat çekti, “Türkiye’nin teknik tekstil ihracatı, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 76 artarak 3 milyar dolara ulaştı, Ege Bölgesi’nin ise teknik tekstil ihracatı yüzde 98 artırarak 194 milyon dolara yükseldi. Bu süreçte küresel markaların kısa vadeli siparişlerinin ve anlık taleplerinin arttığını görüyoruz, bu durumun yakın pazarlardan alışveriş alışkanlığını geliştireceğine ve sektörümüz açısından ana pazarımız olan Avrupa’ya olan ihracatımıza önemli katkıda bulunacağına inanıyoruz” diye konuştu.