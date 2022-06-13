Egeli 26 şirkete en iyi işveren ödülü

Duygu GÖKSU

İZMİR - 11 bin çalışanın katılımıyla elde edilen verilere dayanan listedeki 26 şirket 4 kategoride ödüle layık görüldü. Açıklanan listenin 10-99 çalışan sayısı kategorisinde 7, 100-249 çalışan sayısı kategorisinde 9, 250-499 çalışan sayısı kategorisinde 5 ve 500’ün üzerinde çalışan sayısı kategorisinde 5 şirket yer aldı.

Ege Bölgesi’nin işgücüne katılımı en yüksek illere sahip olduğunu vurgulayan Great Place To Work Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Ege Bölgesi, hem Türkiye hem de Great Place To Work olarak bizler için ayrı bir öneme sahip, çünkü sınırları içerisinde ülkemizin işgücüne katılma oranı en yüksek illerini bulunduruyor. Ayrıca ekonomi olarak Marmara’dan sonra en büyük ve önemli coğrafi bölgemiz. 2022’nin Haziran ayı itibariyle pandemi etkisinin tamamen ortadan kalktığını memnuniyetle görsek de Ege’nin En İyi İşverenleri, bu zorlu süreçte önce sağlık sözünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu ve tescilledi. Ege Bölgesi verilerini incelediğimizde, Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2022’deki sonuçlara paralel seyrettiğini gördük ve Ege Bölgesi’ndeki işverenler de sağlığa, yani insana önem vererek başarılı sonuçlar ürettiler” diye konuştu.

İnsanı merkeze alan şirketlerin, çalışanları tarafından takdir edildiğini söyleyen Toprak, “Ülke genelinde Great Place to Work analizlerine dahil olan organizasyonların yüzde 76 olan katılım oranı ortalaması, istihdamın yüksek olduğu Ege Bölgesi’nde yüzde 84’lük bir oran ile fark yaratıyor. Bu da çalışanların kendi seslerinin dinlenmesi ve geri bildirimlerinin dikkate alınması noktasında şirketlerine güvendiklerini gösteriyor. Ayrıca Ege Bölgesi’ndeki organizasyonlarımız, yönetici-çalışan ilişkileri noktasında da ayrışıyorlar” dedi.

Ege’nin en iyi işverenleri

10-99 Çalışan Sayısı Kategorisi



1 Digieggs

2 Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş.

3 HUBX

4 Yeni Filo Operasyonel Kiralama A.Ş.

5 PAYTR

6 İnci Holding A.Ş.

7 Tav Milas – Bodrum

100-249 Çalışan Sayısı Kategorisi

1 Lansinoh Laboratories

2 Viessmann

3 Yavuzçehre

4 TTTECH Auto

5 Onurcan Ambalaj A.Ş.

6 Aysu Tekstil A.Ş.

7 ISM Makine Elektrik

8 Folkart Yapı A.Ş.

9 Ball Beverage Turkey

250-499 Çalışan Sayısı Kategorisi

1 ESBAŞ – Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.

2 Elsan Elektrik

3 Procat Danışmalık Aş.

4 Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş.

5 GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.

500+ Çalışan Sayısı Kategorisi

1 Entek İnşaat

2 Aydem Yenilenebilir Enerji

3 Yatağan Termik Enerji

4 İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi

5 Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş.