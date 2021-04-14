Egeli 69 hazır giyim ihracatçısı ödül aldı

İZMİR - Ege İhracatçı Birlikleri’ne (EİB) bağlı ihracatçı birliklerinin genel kurulları Tekstil ve Hazır Giyim Birlikleri ile devam etti. Ocak ve Şubat aylarından sonra Mart ayında da yüzde 81’lik artışla 35 milyon doları Türkiye’ye kazandırarak artış rekortmeni olan Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 65’lik yükselişle ihracatını 90 milyon dolara çıkardı. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) ise, 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracat rakamına 2 milyon dolar üzeri katkı sağlayan 69 firmayı ödüllendirdi. EİB hizmet binasında gerçekleştirilen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde 2 firmaya platin, 8 firmaya altın ödül verilirken, 25 gümüş, 34 bronz ödül de kazanan firmalara kargo yoluyla ulaştırıldı.

Ödül alan firmaların toplam ihracatının 952 milyon dolar olduğunu söyleyen EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, “Pandemiye rağmen başarılı bir performans göstererek geçen yılki 1,3 milyar dolar rakamını yakaladık. Türkiye genelinde ise 17,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Birliğimizden bin 305 üye firmamız ihracat gerçekleştirirken, 167 ülkeye ihracat yaptık” dedi.

Tekstil ihracatı ilk çeyrekte rekor kırdı



Ocak ve şubat aylarından sonra mart ayında da yüzde 81’lik artışla 35 milyon doları Türkiye’ye kazandırarak artış rekortmeni olan Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 65’lik yükselişle ihracatını 90 milyon dolara çıkardı.

2019 ve 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında konuşan EİB Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, “2020’de birliğimizin ihracatı pandemiye rağmen yüzde 6 artış ile 240 milyon dolara çıktı. Birlik olarak olarak 2021’e Ocak ayında ihracatımızda yüzde 50 artışla başladık. Şubat ayında yüzde 65, Mart ayında ise yüzde 81 ihracat artışını yakaladık. İlk 3 ayda yüzde 65 ihracat artışıyla 90 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştık.” dedi.