Egeli doğaltaşçı, ihracat için Ortadoğu’ya sanal çıkarma yaptı

İZMİR - Dün başlayan organizasyon 18 Şubat Perşembe günü sona erecek. Etkinlikte 19 Türk firması, 17 Ortadoğu firması ile biraraya gelecek.

Etkinliğin çevrimiçi olarak yapılan açılış töreninde pandemi döneminde doğaltaş ihracatında çok büyük bir başarı yakalandığını belirten Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “İşlenmiş ürün ihracatımızı artırarak 1 milyar doların üzerine çıkardık. Bu, sektörün nasıl canla başla çalıştığını gösteriyor. Ortadoğu halihazırda sektör için parlayan yıldız. Bu bölgedeki bütün ülkeler büyük yatırımlar yapacaklar. Mermer rezervlerimizi daha iyi değerlendirmemiz lazım. Beyaz Saray’da, Vatikan’da Türk mermeri kullanılıyor. 184 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünya ticaretindeki payımızı artırmalıyız. Sektörün önü açık” diye konuştu.

Üretici işlenmiş ürün ihracatı ve dijital pazarlamaya yöneldi



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de geçen yıl doğaltaş ihracatçılarının en büyük ihraç pazarları Çin’deki daralmayı aşmak adına hem işlenmiş ürün ihracatına yoğunlaştıklarını, hem de dijital pazarlamaya ağırlık verdiklerini belirterek, “İhracatlarının yüzde 73›ünü işlenmiş doğal taş ürünlerinden gerçekleştiren EMİB üyeLERİ her türlü takdiri hak ediyor” diye konuştu.

Pandemi döneminde dijital pazarlama çalışmalarına yoğunlaştıklarını anlatan EMİB Başkanı Mevlüt Kaya ise, şunları söyledi: “Bu organizasyonla da 19 üyemizi Katar Bahreyn, BAE, Kuveyt ve Umman’dan alıcılarla buluşturacağız. Ortadoğu bölgesindeki yatırımlar, mega projeler ve ithalat artışları göz önüne alındığında Türk doğaltaşının bu pazarda tanıtılması, mermer ve dekorasyon tercihlerinin anlaşılması ve doğaltaş ithalatçıları ile B2B ikili iş görüşmelerinin yapılması sektörümüz açısından çok faydalı olacaktır. Yönetim Kurulumuzla yaptığımız değerlendirmede tüm bu verileri göz önünde bulundurarak Ortadoğu pazarına yönelik olarak yapacağımız sanal ticaret heyetinin verimliği olacağına karar verdik.

EMİB, 426 milyon dolarlık işlenmiş doğaltaş ihraç etti



EMİB’in daha önce Katar ve Vietnam’a yönelik başarılı sanal ticaret heyetleri düzenlediğini dile getiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Doğaltaş sektörü 2020’de ihracatta sınırlı bir düşüş yaşadı. İşlenmiş doğaltaş ihracatımızın, yüzde 7’lik artışla, 1 milyar 58 milyon dolara çıkması ise takdiri hak ediyor. EMİB’in işlenmiş doğal taş ihracatı ise yüzde 12’lik artışla 426 milyon dolara ulaştı. Köklü ilişkilerimizin ve coğrafi yakınlığımızın olduğu Ortadoğu pazarında hedefl erimiz yüksek” dedi.