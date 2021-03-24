Egeli gıda ihracatçıları Türk mutfağını tanıtarak ABD pazarını fethedecek

İZMİR - Bu kapsamda çatısı altındaki altı gıda ihracatçı birliğinin katılımıyla ‘TURQUALITY Projesi’ni sürdüren EİB; Türk mutfağının ABD’nin en başarılı turizm otelcilik okulu Las Vegas Üniversitesi William F. Harrah Turizm Otelcilik Okulu müfredatına girmesi için İzmir Ekonomi Üniversitesi ile işbirliği yaptı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, işbirliğiyle ABD’ye yapılan gıda ihracatını katlamayı hedeflediklerini belirtti.

Türk lezzetlerinin, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Las Vegas Üniversitesi müfredatına girmesiyle ilgili projenin detayları hibrid basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı. EİB Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Jak Eskinazi, “Las Vegas Üniversitesi ile beş yıl sürecek bir iş birliği başlattık. Söz konusu iş birliği sayesinde ihraç ürünlerimiz ve Türk Mutfağı üniversite müfredatında yer alacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi ile iş birliği yaparak ders içeriklerini birlikte oluşturacağız” diye konuştu.

Akdeniz tipi beslenme



EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise “İş birliği sayesinde partnerlerimize dünyanın en zengin mutfak kültürlerinden biri olmanın yanında Akdeniz Diyeti’nin vaz geçilmez bir parçası olan Anadolu’nun zenginliklerine ilişkin değerli bir kaynak sunmuş olacağız” dedi. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, proje ile sektör olarak 373 milyonr dolar olan ABD ihracatını 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtirken Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kuru domates, turşu, meyve suyu, közlenmiş sebzelerin ABD için potansiyel ürünler olduğuna dikkat çekti.