Egeli hazır giyim ihracatçısı çevrim içi satışlarını artırdı

İZMİR - Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 2019’da sektör olarak 17 milyar 700 milyon doları Türkiye’ye kazandırdıklarını söyledi. Geçen yıl 17 milyar 143 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Sertbaş, bu yılın ilk ayının rakamlarının da sevindirici olduğunu aktardı.

Salgınla beraber pazarlama şeklinin dijitale döndüğünü kaydeden Sertbaş, “Özellikle online satışlarda çok ciddi bir artış oldu. Dijitalleşmeyi önceden kendine hedefl eyen firmalar bir hayli yol aldı. Dijitalleşmeye hazır giyim sektörü çok rahat adapte oldu” dedi. Sertbaş, hazır giyimde 2019 rakamlarının 2020’de yakalanmasında medikal tekstilin payının yüksek olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: “Ancak yurt dışındaki müşterilerimizin online satışlar üzerinden ürünlerini satması ihracatımızın aynı seviyede kalmasını sağladı. Pandemi öncesi online satış yüzde 5-10 arasındaydı 2020’de yüzde 20’leri buldu. Bu yılın sonunda da hedef yüzde 25. Bu da demek oluyor ki her 4 üründen biri online satılacak. 2022’de yüzde 30’ları aşan beklenti var. Bu rakamlar hazır giyim sektörü için çok büyük. Çünkü tutarak, hissederek, dokunarak almaya alışılmış bir ürün grubundan bahsediyoruz.”