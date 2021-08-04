Egeli hazır giyimcilerden çifte bayram

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Egeli hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçılarının Temmuz 2021 performansı sektöre moral oldu. 1- 25 Temmuz 2019’da 106 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, bu yılın aynı döneminde 110 milyon dolarlık ihracata imza attı. Dikkat çeken gelişme ise 2019’de 21 iş gününde gerçekleşen ihracatın 2021 Temmuz’da bayram tatili nedeniyle 15 iş gününde gerçekleştirilmesi oldu. Sektörü sevindiren bir diğer gelişme ise pandemi ile birlikte Avrupalı alıcı gözünde Türkiye’nin lojistik avantajının tescillenmesi.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş yaptığı değerlendirmede, 2021 Temmuz bölge ihracat performansını 2019’un yüzde 15- 20 üzerinde tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi. Sertbaş, “2021 rakamları 2020’nin bir miktar gerisinde ancak, geçtiğimiz yıl pandeminin ilk ortaya çıkışı ile kapanan ihraç pazarları Haziran ayında açılmış ve Temmuz’da tam kapasite çalışmıştık. Dolayısıyla 2021’de 15 iş gününde gerçekleşen ihracat rakamı 2020’deki başarıdan daha önemli, daha anlamlı” dedi.

Firmalar ihracata odaklandı

Yüksek kar marjını dikkate alarak iç piyasaya üretim yapan bölge sektör firmalarının pandemi ile birlikte ihracatın önemini kavradığını vurgulayan Sertbaş, “Firmalarda ihracata yönelme noktasında heves,istek var. Devletimiz imkanlar dahilinde destekler veriyor. Bu destek ve sektörün çabası ile kurulan firma sayısının yanı sıra ihracatçı firma ve istihdam sayıları da artıyor” dedi.

Sertbaş ayrıca pandemi ile birlikte Türkiye’nin lojistik avantajının öne çıkacağı söylemini gerçeğe dönüştüğüne dikkat çekerek, “Bu, temkinli yaklaştığımız bir konuydu. Ancak bu durumu kendi firmamda da test edebiliyorum. Avrupalı önce bizden alabileceği fiyatı alıyor. Ardından Uzakdoğu’dan fiyat alıyor. Riskini hesaplayıp ona göre tavır belirliyor. Avrupalı alıcı için artık ‘ben bu ürünü Bangladeş’te şu fiyata ürettiriyorum’ dediği noktadan Türkiye’den mutlaka fiyat aldığı noktaya geldi. Yaşanan bu durum yılın kalan dönemindeki sektör ihracatını olumlu etkileyecek” diye konuştu.